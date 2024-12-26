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Готовность поддерживать Украину до победы резко падает в западной Европе - The Guardian

Алёна Воронина
26 декабря 2024, 16:17
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Опрос, который проводился в семи странах, показал резкое падение готовности поддерживать Украину в ее борьбе против страны-агрессора РФ.
Украинские военные
Готовность поддерживать Украину до победы резко падает в западной Европе/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Кратко:

  • В западной Европе резко падает готовность поддерживать Украину до победы в войне
  • Такие результаты показал опрос в 7 странах

В западной Европе резко падает готовность поддерживать Украину в ее борьбе против страны-агрессора РФ до тех пор, когда украинцы одержат победу.

В то же время растет поддержка идеи, что нужно проводить переговоры с РФ, несмотря на то, что российские оккупанты все еще контролируют часть территории Украины. Такие результаты показал опрос, который в декабре этого года провела в семи европейских странах международная компания по проведению онлайн-опросов YouGov, сообщает The Guardian.

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Как пишет издание, декабрьский опрос YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показал, что желание граждан поддерживать Украину до победы - даже если это будет означать продолжение войны - упало во всех семи странах за последние 12 месяцев.

Однако в каждом из государств, где проводился опрос, выросла поддержка другой идеи - о прекращении боевых действий путем переговоров, даже если это оставит России контроль над частью территории Украины. При этом в четырех странах рост поддержки такого варианта развития событий был очень резким.

Опрос показал, что готовность поддерживать Украину, пока она не победит Россию, остается высокой в Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании составляет - 36%. Но эти показатели снизились по сравнению с теми, что были зафиксированы год назад. Тогда эти показатели составляли 57%, 51% и 50% соответственно.

За тот же период процент тех, кто предпочитает мир путём переговоров, вырос до 55% с 45% в Италии, до 46% с 38% в Испании, до 43% с 35% во Франции и до 45% с 38% в Германии. Это сопровождается соответствующим падением готовности поддерживать Украину, пока она не выиграет.

Помощь Украине от других государств - последние новости

Ранее Financial Times сообщило, что Трамп принял решение о военной помощи Украине. Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до уровня 5% от ВВП, написали журналисты.

Также ранее Главред сообщал, что Украине передадут $1,1 миллиарда - МВФ одобрил новый транш. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году составит почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США.

Напомним, после атаки РФ на Украину на Рождество Байден дал важное распоряжение Пентагону. По словам президента США, украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности.

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The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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