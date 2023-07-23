Готовят новый удар по Украине: Россия срочно убрала все корабли из Черного моря

Позже спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил, в Черном море произошла ротация ракетоносителей.

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Корабли РФ в Черном море / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео Минобороны РФ с

Россия очевидно готовит новый удар по Украине. Как рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, на утро воскресенья, 23 июля, кораблей-ракетоносителей на данный момент нет.

"Подготовка продолжается постоянно. По состоянию на сегодня имеем 10 боевых кораблей, один из них ракетоноситель, это подлодка. Но она разряжена, пуста", - рассказал он в эфире телемарафона.

Кроме того, по его словам, один корабль есть в Азовском море, как обычно, и так же в Средиземном море есть группировка, но она находится в Тартусе.

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"То есть носителей в море нет. Но как бы и было оттуда они такое вооружение использовать не могут", - добавил он.

Позже спикер ОК "Юг" Владислав Назаров сообщил, в Черном море произошла ротация ракетоносителей. В частности, подлодка, выпустившая ночью все "Калибры", заведена в пункт базирования.

"На боевое дежурство вышел малый ракетный корабль, снаряжение которого до 8 "Калибров", - отметил он.

Удар по Одессе - что известно

23 июля Россия выпустила по Одессе 19 ракет разного типа. Силам ПВО удалось сбить 9.

Оккупанты совершили комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на ракетный удар по Одессе. По словам президента, российские террористы обязательно получат ответ за ракетные удары против мирных городов.

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