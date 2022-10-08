Грохот и детонация: в Иловайске взорван железнодорожный состав оккупантов

У оккупантов теперь большие проблемы со снабжением, подчеркнул Петр Андрющенко.
В Иловайске Донецкой области в ночь на субботу, 8 октября, прогремели взрывы на железной дороге, которую используют оккупанты РФ.
В результате начался сильный пожар. В Сети очевидцы обнародовали видео.
Как пишут росСМИ, в оккупированном Иловайске произошло шесть взрывов. Утверждается, что ВСУ нанесли удар с помощью M142 HIMARS.
По данным очевидцев, в Иловайске был уничтожен топливный склад врага - железнодорожные цистерны.
Информацию о взрывах в Иловайске подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Не только цистерны. Еще и грузовой состав в Иловайске. Местные сообщают о достаточно мощном взрыве и последующей детонации ночью. У оккупантов теперь большие проблемы со снабжением с обеих сторон", - написал он.
Ранее сообщалось, что в центре Херсона, захваченного российскими оккупантами, в пятницу днем, 16 сентября, прогремели мощные взрывы.
В момент удара по администрации Херсонской области, там приходило совещание "глав" администраций и округов.
В Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".
В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко.
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