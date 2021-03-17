"Громкое фиаско РФ": появилась реакция Киева и Москвы на отчет США о вмешательстве в выборы

Как Киев и Москва отреагировали на отчет США о вмешательстве в выборы / Reuters

Украина и Россия отреагировали на отчет разведки США о якобы вмешательстве Украины в выборы американского президента.

По мнению Киева, этот отчет продемонстрировал очередное фиаско Российской Федерации, а Москва считает документ поводом для новых санкций.

Напомним, в докладе утверждается, что вмешаться в выборы пытались Россия, Иран, Куба, Венесуэла и ливанская группировка Хезболла. Штаты уже пригрозили санкциями странам, которые пытались повлиять на президентские выборы 2020 года. Новые ограничения коснутся в том числе и России.

Отчет разведки США о вмешательстве России в выборы президента США: реакция Украины

В Киеве уже заявили, что вмешательство в дела США на самом деле осуществляла Россия. И делалось это ради того, чтобы снизить поддержку Украины со стороны Вашингтона.

"Конец мифа о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США", – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По его словам, это "очередное громкое фиаско РФ".

Отчет разведки США о вмешательстве России в выборы президента США: реакция Кремля

В Кремле доклад американских разведслужб о вмешательстве Российской Федерации в американские выборы назвали безосновательным и бездоказательным. По словам пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова, в отчете используются далеко не качественные материалы.

"Материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях, мы учитываем любые сценарии развития ситуации и вынуждены принимать все меры", – цитирует РИА Новости Пескова.

В заключение Песков в очередной раз заверил, что Россия к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов никакого отношения не имеет.

Вмешательство в выборы в США