"Громкое фиаско РФ": появилась реакция Киева и Москвы на отчет США о вмешательстве в выборы

По мнению Киева, отчет разведки США продемонстрировал очередное фиаско России, а Москва считает документ поводом для новых санкций.
Украина и Россия отреагировали на отчет разведки США о якобы вмешательстве Украины в выборы американского президента.
По мнению Киева, этот отчет продемонстрировал очередное фиаско Российской Федерации, а Москва считает документ поводом для новых санкций.
Напомним, в докладе утверждается, что вмешаться в выборы пытались Россия, Иран, Куба, Венесуэла и ливанская группировка Хезболла. Штаты уже пригрозили санкциями странам, которые пытались повлиять на президентские выборы 2020 года. Новые ограничения коснутся в том числе и России.
Отчет разведки США о вмешательстве России в выборы президента США: реакция Украины
В Киеве уже заявили, что вмешательство в дела США на самом деле осуществляла Россия. И делалось это ради того, чтобы снизить поддержку Украины со стороны Вашингтона.
"Конец мифа о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США", – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
По его словам, это "очередное громкое фиаско РФ".
Отчет разведки США о вмешательстве России в выборы президента США: реакция Кремля
В Кремле доклад американских разведслужб о вмешательстве Российской Федерации в американские выборы назвали безосновательным и бездоказательным. По словам пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова, в отчете используются далеко не качественные материалы.
"Материалы используются как повод, чтобы поставить вопрос о новых санкциях, мы учитываем любые сценарии развития ситуации и вынуждены принимать все меры", – цитирует РИА Новости Пескова.
В заключение Песков в очередной раз заверил, что Россия к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов никакого отношения не имеет.
Вмешательство в выборы в США
- Разведка США нашла путинский след в деле пленок Деркача. По данным разведки, на действия народного депутата Украины Андрея Деркача влиял президент России Владимир Путин.
- Как ранее сообщалось, в Управлении национальной контрразведки США рассказали о роли народного депутата Андрея Деркача в контексте вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.
- Напомним, ранее Деркач опубликовал записи разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и Путиным. В частности, обнародована запись разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре собеседники якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не позволит себе любое вмешательство в выборы в США, поскольку это может нанести вред партнерским отношениям с Белым домом.