Разведка США нашла путинский след в деле пленок Деркача

По данным разведки, на действия народного депутата Украины Андрея Деркача влиял президент России Владимир Путин.
Народный депутат Украины Андрей Деркач "сыграл важную роль" в попытках России вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году, заявила американская разведка.
Как говорится в рассекреченной версии доклада, что опубликована Аппаратом директора Национальной разведки США, действия Андрея Деркача находились "в компетенции [президента России] Владимира Путина". А сам Деркач, по заявлению Штатов, связан с российской разведкой и российскими чиновниками.
Читайте такжеРоссия стремилась "очернить" Байдена - разведка СШАВ документе американцы напоминают, что Деркач четыре раза представлял общественности аудиозаписи, пытаясь доказать якобы причастность Джо Байдена к коррупционным действиям, связанным с Украиной. Целью его действий названа попытка "обеспечить переизбрание бывшего президента Трампа".
"Сеть связанных с Украиной лиц, в том числе агент российского влияния Константин Килимник, которые также были связаны с Федеральной службой безопасности России, на протяжении всего избирательного процесса предпринимала шаги, чтобы подорвать отношения США с Украиной, очернить президента Байдена и его кандидатуру и улучшить перспективы переизбрания бывшего президента Трампа", – говорится в документе.
Пленки Деркача - о чем ранее писал Главред:
- Нардеп Верховной Рады IX созыва Андрей Деркач опубликовал ряд телефонных разговоров с людьми, чьи голоса похожи на голоса Петра Порошенко, Джо Байдена и Владимира Путина. В разговорах затрагиваются внутриполитические проблемы Украины.
- Среди прочего на записях Порошенко и Байден якобы обсуждали отставку енерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму 1 млрд долларов.
- Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.
- 10 сентября в США ввели санкции против Андрея Деркача, опубликовавшего резонансные аудиопленки. Американцы считают, что нардеп связан с российскими спецслужбами, а его действия, связанные с публикацией разговоров – это попытка повлиять на американский избирательный процесс.
- Деркач, в свою очередь, назвал санкции "местью" и пообещал провести новую пресс-конференцию, где будут обнародованы другие разоблачительные материалы.