Разведка США нашла путинский след в деле пленок Деркача

Пленки Деркача: Разведка США установила связь Деркача с Путиным / Фото: Facebook/Андрей Деркач

Народный депутат Украины Андрей Деркач "сыграл важную роль" в попытках России вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году, заявила американская разведка.

Как говорится в рассекреченной версии доклада, что опубликована Аппаратом директора Национальной разведки США, действия Андрея Деркача находились "в компетенции [президента России] Владимира Путина". А сам Деркач, по заявлению Штатов, связан с российской разведкой и российскими чиновниками.

Читайте такжеРоссия стремилась "очернить" Байдена - разведка СШАВ документе американцы напоминают, что Деркач четыре раза представлял общественности аудиозаписи, пытаясь доказать якобы причастность Джо Байдена к коррупционным действиям, связанным с Украиной. Целью его действий названа попытка "обеспечить переизбрание бывшего президента Трампа".

"Сеть связанных с Украиной лиц, в том числе агент российского влияния Константин Килимник, которые также были связаны с Федеральной службой безопасности России, на протяжении всего избирательного процесса предпринимала шаги, чтобы подорвать отношения США с Украиной, очернить президента Байдена и его кандидатуру и улучшить перспективы переизбрания бывшего президента Трампа", – говорится в документе.

Пленки Деркача - о чем ранее писал Главред: