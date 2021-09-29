Гроза ФБР, ФСБ и МИ-6: звезда "Следствие ведут экстрасенсы" Лысюк назначен на топ-должность в СБУ

Андрей Лысюк был экспертом-криминалистом в программе Следствие ведут экстрасенсы / Скриншот Телеканал СТБ в YouTube

Эксперт телевизионного шоу Следствие ведут экстрасенсы, бывший депутат от Слуги народа Андрей Лысюк назначен заместителем главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. Об этом заявил спикер Inform Napalm Михаил Макарук.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что бывший начальник охраны бизнесмена и политика Сергея Тигипко, звезда программы Следствие ведут экстрасенсы Андрей Лысюк, стал заместителем главы Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

"Тут даже ФБР, БНД и МИ-6 вздрогнули от такой мощи", - пошутил Макарук.

Справка

Андрей Лысюк

Известно, что Лысюк в 2019 году был избран народным депутатом от партии Слуга народа, однако решил отказаться от работы в Раде в пользу военной службы, так как посчитал, что там он принесет больше пользы стране.

"Я нахожусь на военной службе, и было принято решение, что я больше пользы принесу, занимая эту должность", - сказал он в 2019 году в комментарии Украинской правде.

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Согласно данным движения Честно, Лысюк окончил юридический факультет Академии Службы безопасности Украины. Воинское звание – подполковник СБУ.

Лысюк работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины.

Также он был главой урегулирования проблемных активов в рамках юридического департамента ПАО Проминвестбанк.

В шоу Следствие ведут экстрасенсы Андрей Лысюк был экспертом-криминалистом.