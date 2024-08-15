Группа должностных лиц из Минобороны при поддержке отдельных нардепов пытаются уничтожить коммуникационные системы ВСУ

https://glavred.info/ukraine/gruppa-dolzhnostnyh-lic-iz-minoborony-pri-podderzhke-otdelnyh-nardepov-pytayutsya-unichtozhit-kommunikacionnye-sistemy-vsu-10588964.html Ссылка скопирована

Чиновники из Минобороны вместе с отдельными народными депутатами тормозят создание нормативной базы для систем обмена информацией, которыми пользуется армия, и тем самым фактически их уничтожают. Это может делаться в интересах "коррупционно настроенных разработчиков конкурентных систем". Об этом написал в своем Telegram-канале политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Армия пользуется разнообразными информационно-коммуникационными системами ("Дельта", "Кропива", "ОЧІ" и т.д.), которые до сих пор не унормированы должным образом. Вместо этого группа чиновников в Минобороны всеми силами тормозит внедрение систем ситуационной осведомленности, а кое-кто из депутатов в Раде очень "интересуется", как и на каких основаниях внедряется определенная система в армии", - написал Алексей Голобуцкий.

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Он отметил, что глава подкомитета по вопросам безопасности в киберпространстве Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко рассказал о проблеме и опубликовал обращение нардепа от "Голоса" Юрчишина в Минобороны насчет системы "ОЧІ".

"Что такие депутатские обращения пишутся небесплатно и в интересах коррупционно настроенных разработчиков конкурентных систем, об этом в Украине уже знают, наверное, дети старших групп детских садов. Зачем Юрчишин подставляется – вопрос риторический", – возмущается Голобуцкий.

Он подчеркивает: такие действия представителей власти могут привести к уничтожению IT-систем, которыми уже привыкли пользоваться военные.

"Одиннадцатый год войны с россией, третий год после полномасштабного вторжения. Что в это время делают чиновники Минобороны и депутаты, которые призваны помогать ВСУ? В ускоренном порядке разрабатывают нормативку и законы? По ночам не спят, думают, как помочь? К сожалению, все с точностью до наоборот: вместо помощи пытаются уничтожить. И делают это активно. И когда чиновники с депутатами на третьем году полномасштабки продолжают дерибан так, будто ничего не происходит, меня это возмущает. Потому что я понимаю, если бы не их "помощь", многие вещи и процессы сейчас были бы в армии совсем на другом уровне", - резюмировал политический эксперт.

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