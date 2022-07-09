Груз 200 для Кабардино-Балкарии: ВСУ уничтожили троих оккупантов РФ

Уничтоженный оккупант Степан Мамбергер / @a_shtirlitz

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще троих российских оккупантов – уроженцев республики Кабардино-Балкария.

В Украине ликвидировали лейтенанта Степана Мамбергера, ефрейтора Артема Мамыкина и рядового Данила Дикова, пишет Кавказский узел.

В материале отмечается, что с начала войны РФ против Украины официально подтверждена гибель там как минимум 25 уроженцев Кабардино-Балкарии.

Вместе с тем офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал фото уничтоженного в Украине оккупанта Мамбергера.

Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины был ликвидирован командир полка ВДВ из Костромы полковник Сергей Сухарев.

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