Груз 200 для Кабардино-Балкарии: ВСУ уничтожили троих оккупантов РФ

С начала войны РФ против Украины официально подтверждена гибель там как минимум 25 уроженцев Кабардино-Балкарии.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще троих российских оккупантов – уроженцев республики Кабардино-Балкария.
В Украине ликвидировали лейтенанта Степана Мамбергера, ефрейтора Артема Мамыкина и рядового Данила Дикова, пишет Кавказский узел.
В материале отмечается, что с начала войны РФ против Украины официально подтверждена гибель там как минимум 25 уроженцев Кабардино-Балкарии.
Вместе с тем офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал фото уничтоженного в Украине оккупанта Мамбергера.
Ранее сообщалось, что в ходе боевых действий с Вооруженными силами Украины был ликвидирован командир полка ВДВ из Костромы полковник Сергей Сухарев.
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Автор: Алексей Тесля