"Хамство и бескультурья": Креминь напомнил о многотысячных штрафах за отказ от украинского языка

Языковой омбудсмен требует наказывать нардепов за выступления не на украинском / УНИАН

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил о необходимости наказания для чиновников за не использование украинского языка.

"Сегодня это позорно – быть чиновником, депутатом и не знать государственный язык. Скажу даже больше: это признак хамства, бескультурья и неуважения к Украине и украинскому народу", - заявил Креминь в комментарии "Сегодня".

По его словам, только в этом году поступило около 3000 обращений граждан, которые, в том числе, касаются и чиновников.

Читайте также"Нет оппонентов - есть враги Украины": языковой омбудсмен Креминь высказался по поводу украинизацииКреминь подчеркнул, в случаях, когда таких нарушений в течение года будет несколько и они будут иметь системный характер, то суммы штрафов могут достигать 5100-6800.

"С 16 июля 2022 года такие штрафы могут быть наложены на каждого гражданина, сознательно системно нарушающего языковое законодательство", - рассказал языковой омбудсмен.

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