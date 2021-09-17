Языковой омбудсмен заявил, что переход Украины на латиницу несет угрозы нацбезопасности

Креминь хочет сохранить в Украине кириллицу / УНИАН

Возможный отказ от кириллического алфавита в украинском правописании несет угрозу национальной безопасности Украины. А переход на латиницу является антиукраинским выбором. Таким мнением поделился языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Отказ от кириллицы несет огромные угрозы, в первую очередь, национальной безопасности. Если говорить о латинице в других странах мира, например, странах Средней Азии и Азербайджане, то использование латиницы было абсолютно естественным, при том, что такая практика появилась в 20 веке", – завил Креминь в комментарии РБК-Украина.

По его словам, за популяризацию украинского языка гибли миллионы людей, писатели.

"Миллионы людей погибали за благосклонность и популяризацию украинского языка. К сожалению, нарушения прав граждан Украины как в Украине, так и на оккупированных территориях, – это отдельный предмет для разговора. Вопрос "убийства кириллицы" – это шаг к уничтожению украинства и это антиукраинской выбор ", – подчеркнул Кремень.

Переход на латиницу в Украине: суть вопроса

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за переход украинского языка на латиницу. По его мнению, переход на латиницу станет "одой из фундаментальных вещей".

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Кроме того, он в очередной раз высказался в поддержку двух языков в нашей стране: украинского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным и изучить ее должны все. Данилов отметил, что английский – язык цивилизованного мира.

Журналисты спросили мнение по данному вопросу у премьера Дениса Шмыгаля. Тот в ответ рассмеялся и посоветовал адресовать вопросы Данилову.

В Институте украинского языка отметили, что украинская письменность много веков основывалась на кириллице, поэтому менять ее на формат латиницы является разрушением традиции. Убеждены, что теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.