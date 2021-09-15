УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Попытка перекрасить собаку в волка": политолог спрогнозировал риски отказа от кириллицы в Украине

15 сентября 2021, 01:26
Прослушать новость
Остановить

Все те, кто говорил и писал на русском, так и будут говорить и писать, а вот раскол в украинском обществе усугубится, считает Андрей Золотарев.

Андрей Золотарев
Андрей Золотарев прокомментировал идею отказа от кириллицы/ УНИАН

Идея отказа от кириллицы и перехода на латиницу ложится в стратегический курс максимального отрыва Украины от всего, что связывает страну с Россией, но скорее приведет к тому, что Украина больше потеряет, нежели приобретет. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, "идея об отказе от кириллицы и переходе на латиницу абсолютно глупая и неуместная. Это что-то из разряда попыток перекрасить собаку в волка".

"Во-первых, все те, кто говорил и писал на русском, так и будут говорить и писать, а вот раскол в украинском обществе усугубится. При этом часть регионов Украины, которые тяготеют к Польше, Румынии и пр., воспользуются такой возможностью – там латиница зайдет. А вот юго-восток отреагирует предсказуемо, если не применять там фактор административного давления и квот. Посмотрите хотя бы на запросы украинцев в Google – большинство из них на русском языке, а это более чем показательно", - отметил Золотарев.

Во-вторых, он акцентировал внимание на политике продвижения украинского языка. Она в стране такова, что молодежь в Украине толком не знает ни украинского, ни русского.

"И даже после 11 лет обязательного изучения в школе украинского, молодежь говорит на суржике, который далек от эталонов украинского языка, ведь в быту и семье дети продолжают говорить на русском. А если к этому добавить еще и переход на латиницу, то украинская молодежь и писать разучится, а уровень знаний у нас будет соответствовать уровню знаний людей в странах "третьего мира", - добавил эксперт.

Реклама

Также Золотарев прокомментировал идею обязательного изучения в детских садах и школах английского языка наравне с украинским.

Читайте такжеКак отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак"Я всегда выступал за то, что украинцам нужно хорошо знать, как минимум, три языка: украинский, русский и английский. Однако без языковой практики эти знания лягут мертвым грузом. В советской школе тоже английский учили с четвертого-пятого класса, но уровень оставлял желать лучшего. Если мы введем английский с детского сада, без языковой практики это будет бессмысленно", - считает политолог.

Как сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за переход украинского языка на латиницу. По его мнению, переход на латиницу станет "одой из фундаментальных вещей".

Кроме того, он в очередной раз высказался в поддержку двух языков в нашей стране: украинского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным, выучить его должны все. Данилов отметил, что английский – язык цивилизованного мира.

Идею Данилова прокомментировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. От этой идеи он, мягко говоря, не в восторге.

"Если честно, я так и не понял собственно сути того, что было предложено. Это же инициатива, она без объяснений, поэтому я даже не знаю, что комментировать", – сказал омбудсмен.

viber
украинский язык английский язык кирилица Андрей Золотарев латиница новости Украины Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «"Попытка перекрасить собаку в волка": политолог спрогнозировал риски отказа от кириллицы в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Пенсии "взлетят": кому повысят выплаты уже в октябреПенсии "взлетят": кому повысят выплаты уже в октябре День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу ЗимнегоДень святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего Морозы до -7, дожди и еще одно бабье лето: подробный прогноз погоды на октябрь в УкраинеМорозы до -7, дожди и еще одно бабье лето: подробный прогноз погоды на октябрь в Украине Всплыли жуткие подробности о смерти мальчика в АртекеВсплыли жуткие подробности о смерти мальчика в Артеке В Азовском море размножается хищник, опаснее медузВ Азовском море размножается хищник, опаснее медуз

Последние новости

01:50

Как вернуть тонус вашей коже после сильного похудения: советы нутрициолога

01:26

"Попытка перекрасить собаку в волка": политолог спрогнозировал риски отказа от кириллицы в Украине Видео

01:17

Вакцина после COVID-19: Комаровский развенчал популярную страшилку о коронавирусе Видео

00:52

Приметы на 15 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:19

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: измена, неприятное известие или разочарование Видео

Реклама
00:03

Гол отменили на последней секунде: Динамо сыграло вничью с Бенфикой в Лиге чемпионов Фото

14 сентября, вторник
23:57

В Харькове футбольные ворота чуть не убили маленького мальчика

23:30

В МОН приняли важное решение по диссертации одиозного нардепа Кивы Видео

23:29

В Украине прогнозируют рекордный всплеск COVID-случаев в сутки: в НАН назвали сроки Видео

23:12

Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90% Видео

23:08

В России во время схождения огромного ледника погибли туристы

22:33

Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандал Видео

22:32

Сколько можно хранить свежую рыбу в холодильнике: что говорят эксперты по здоровью Видео

22:00

Не питание и не упражнения: названы решения в отношении образа жизни, предсказывающие "успешное старение" Видео

21:58

В Минздраве пояснили, что будет с просроченными вакцинами от коронавируса Видео

21:49

В Украине ударит мороз и налетит резкое похолодание Видео

21:35

Генеральная уборка: насколько опасно для здоровья никогда не вычищать квартиру Видео

21:31

Apple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит Видео

21:06

Кулеба очертил приоритеты Украины на Генассамблее ООН

20:37

Блокировка смартфонов Xiaomi в Крыму: в компании провели расследование и сделали заявление

Реклама
20:05

В Обухове учеников вместо подготовки к ГИА заставляют танцевать с рушниками Видео

20:00

Вирусологи выявили "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса Видео

19:55

Танцы с бубном вокруг встречи Зеленского и Путина: есть ли о чем говорить президентам Украины и РФ мнение

19:46

Запрет на работу и тюремный срок: медикам грозит серьезное наказание за подделку COVID-сертификатов

19:40

Польша намерена навсегда отказаться от российского газа

19:24

"Водкой угостила знакомая": 18-летняя мать "вырубилась" во время прогулки с младенцем в Каховке

19:20

Настя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

18:57

Выяснилось, спасет ли вакцина против коронавируса от гриппа Видео

18:49

Рост цен на газ в ЕС – не помеха для Киева: Украину ждет экономия из-за своей добычи топлива Видео

18:48

Только не с Россией: в Кабмине не исключили введения двойного гражданства в Украине

18:28

Оккупанты Крыма мечтают построить новый курортный город: где и когда

18:26

Хотели сделать "прикольное" видео: появились детали гибели 15-летнего подростка на Днепропетровщине

18:17

СМИ раскрыли причину смерти судьи Печерского райсуда Виталия Писанца Видео

18:01

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

17:58

План боевиков "ЛДНР" вместо "формулы Штайнмайера": у Кравчука заявили об ультиматуме РФ по Донбассу

17:09

В Киеве вернут штрафы и начнут наказывать нарушителей карантина Видео

16:50

Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк: Рада намерена принять решение по требованию ЕС

16:44

Родственники опознали и похоронили: украинке 2 года пришлось доказывать в суде, что она жива

16:38

Выпрыгнул из штанов: Жириновский опозорился, критикуя Путина на росТВ Видео

16:25

Тело выбросили в лес: на Буковине ограбили и жестоко убили мужчину, который ехал купить авто Видео

Реклама
15:52

Изнасиловали и вывезли за село: под Полтавой судят знакомых погибшей 16-летней девушки

15:52

Миллиард деревьев Зеленского: во сколько Украине обойдется проект президента

15:37

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

15:33

"До последнего верил в чудо": внезапно умерла участница шоу Мастер Шеф

15:29

Минималка для врачей – 20 000 грн, стипендия 2000: Кабмин раскрыл бюджет на будущий год

15:22

"Я детей умножу на ноль": в Киеве неадекват обматерил девочку в очереди, которая хотела купить маску Видео

15:10

Рецепт осеннего шедевра: самая вкусная фаршированная тыква Видео

15:10

В одесской многоэтажке рухнул лифт: мама з двумя детьми чудом остались живы

15:02

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Видео

14:38

По программе Зеленского "Большая стройка" тестируют новый формат экстренной медицинской помощи

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять