"Попытка перекрасить собаку в волка": политолог спрогнозировал риски отказа от кириллицы в Украине

Андрей Золотарев прокомментировал идею отказа от кириллицы/ УНИАН

Идея отказа от кириллицы и перехода на латиницу ложится в стратегический курс максимального отрыва Украины от всего, что связывает страну с Россией, но скорее приведет к тому, что Украина больше потеряет, нежели приобретет. Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, "идея об отказе от кириллицы и переходе на латиницу абсолютно глупая и неуместная. Это что-то из разряда попыток перекрасить собаку в волка".

"Во-первых, все те, кто говорил и писал на русском, так и будут говорить и писать, а вот раскол в украинском обществе усугубится. При этом часть регионов Украины, которые тяготеют к Польше, Румынии и пр., воспользуются такой возможностью – там латиница зайдет. А вот юго-восток отреагирует предсказуемо, если не применять там фактор административного давления и квот. Посмотрите хотя бы на запросы украинцев в Google – большинство из них на русском языке, а это более чем показательно", - отметил Золотарев.

Во-вторых, он акцентировал внимание на политике продвижения украинского языка. Она в стране такова, что молодежь в Украине толком не знает ни украинского, ни русского.

"И даже после 11 лет обязательного изучения в школе украинского, молодежь говорит на суржике, который далек от эталонов украинского языка, ведь в быту и семье дети продолжают говорить на русском. А если к этому добавить еще и переход на латиницу, то украинская молодежь и писать разучится, а уровень знаний у нас будет соответствовать уровню знаний людей в странах "третьего мира", - добавил эксперт.

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Также Золотарев прокомментировал идею обязательного изучения в детских садах и школах английского языка наравне с украинским.

Читайте такжеКак отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак"Я всегда выступал за то, что украинцам нужно хорошо знать, как минимум, три языка: украинский, русский и английский. Однако без языковой практики эти знания лягут мертвым грузом. В советской школе тоже английский учили с четвертого-пятого класса, но уровень оставлял желать лучшего. Если мы введем английский с детского сада, без языковой практики это будет бессмысленно", - считает политолог.

Как сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за переход украинского языка на латиницу. По его мнению, переход на латиницу станет "одой из фундаментальных вещей".

Кроме того, он в очередной раз высказался в поддержку двух языков в нашей стране: украинского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным, выучить его должны все. Данилов отметил, что английский – язык цивилизованного мира.

Идею Данилова прокомментировал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. От этой идеи он, мягко говоря, не в восторге.

"Если честно, я так и не понял собственно сути того, что было предложено. Это же инициатива, она без объяснений, поэтому я даже не знаю, что комментировать", – сказал омбудсмен.