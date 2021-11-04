Люди жалуются: языковой омбудсмен требует переименовать ряд населенных пунктов в Украине

Тарас Кременьт ребует переименовать населенные пункты с "русскоязычным характером" / УНИАН

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь считает, что в Украине следует переименовать населенные пункты в соответствии с требованиями статьи 41 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

На своей страничке в Facebook Креминь отметил, что уже подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой их переименовать.

"Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания. Это такие населенные пункты как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", - отметил языковой омбудсмен.

Читайте такжеЯзыковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницуПо его словам, многие из них имели прекрасные исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, и "были несправедливо переименованы во времена коммунистической власти".

"В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона", - отметил уполномоченный по защите государственного языка.

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