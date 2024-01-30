"Хаос полезен России": в ISW объяснили, как "отставка" Залужного играет на руку РФ

Аналитики Института изучения войны считают, что слухи об "отставке" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного помогают стране-агрессору России вести информационную кампанию против Украины.
"Российские источники пользуются слухами об "увольнении" или "отставке" Залужного для продления ряда информационных операций о внутренних украинских делах, которые они ведут в течение определенного времени", — говорится в отчете ISW.
Эксперты привели в качестве примера заявление главной российской пропагандистки и главреда RT Маргариты Симонян, которая подчеркнула, что независимо от того, правдивы ли сообщения об "отставке" Залужного, "хаос... полезен России".
В ISW обратили внимание, что ложную информацию украинских нардепов и информаторов распространили также западные СМИ.
Слухи об отставке Залужного
Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ.
Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил УП, что информация не соответствует действительности.
"Точно нет. Президент не увольнял главкома", - сказал Никифоров журналистам.
Издание со ссылкой на источник в СНБО отмечало, что Залужному якобы предложили другую должность, но он отказался.
Позже Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Никакой подписи к снимку военачальник не добавил. Вероятно, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками, и развеял слухи о своем "увольнении".
В комментариях к посту украинцы написали много слов поддержки Залужному.
Отметим, недавно был опубликован результат опроса с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного. Около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.
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