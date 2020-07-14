УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Харьков после ливней затопило, люди передвигаются на надувных матрасах

Городской водоотвод не справился с количеством осадков.

14 июля 2020, 12:32
харьков затопило
Харьков затопило

Прошедший в Харькове ливень оказался настолько сильным, что частично парализовал движение в городе.

Ливневки города не справились с большим количеством осадков, в Венецию превратились даже центральные улицы и проспекты, такие как проспекты Гагарина, Науки и улицы Пушкинская и Шевченко. Не едут трамваи 5 и 8 в сторону Одесской и троллейбусы в сторону Гагарина (перекрёсток возле Взлетающего дракона). Также харьковчане жалуются, что под воду ушла улица Студенческая.

На некоторых улицах города уровень воды достигает фар автомобилей и почти что колен прохожих. Самые неудачливые автомобилисты оказались запертыми внутри своих средств передвижения. В некоторых местах уровень воды на дорогах достигал 60 сантиметров. В сети вирусным стал ролик, на котором местный житель переплывает город на надувном матрасе.

Харьков после дождя

Также подтопило Караван и ряд других торговых центров, часть подземных переходов превратились в бассейн.

А самый большой рынок в Восточной Европе, харьковское Барабашово, на время превратился в гидропарк. Пользователи соцсетей публикую в пабликах видео, как предприимчивые владельцы точек пытаются спасти свои товары, передвигаясь вплавь на розовых фламинго.

новости Харькова ливень затопление
Сейчас вы просматриваете новость «Харьков после ливней затопило, люди передвигаются на надувных матрасах». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

13:02
Кабмин рассмотрит продление карантина в Украине: советница Ляшко назвала дату
13:00
В Белоруссии не допустили к выборам главного соперника Лукашенко
12:56
Скушал и COVID-19 обезоружил: ученые назвали продукты, которые мешают коронавирусу убивать Видео
12:32
Харьков после ливней затопило, люди передвигаются на надувных матрасах Видео
12:27
Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июля: сжигающая страсть и жестокие стычки Видео
12:26
В МОЗ объяснили, почему Европа не открыла границы с Украиной
12:13
Танці з зірками 2020 - назвали имя третьего судьи проекта Видео
12:11
Украина не согласна с тем, что Боинг МАУ сбили в результате человеческой ошибки - Кулеба Видео
12:08
Адвокат Трампа оставил Украину без Крыма Видео
12:03
В МОЗ рассказали, когда Украина получит вакцину от коронавируса
11:56
Тренировка памяти: названы натуральные средства
11:45
Ляшко озвучил сценарий распространения коронавируса в Украине осенью
11:43
Генри Кавилл боролся с Хиссрич за каждую реплику Геральта в Ведьмаке
11:17
Парламент легализовал игорный бизнес Видео
11:15
МИД: Украинцев начали пускать еще в две страны – теперь их 25 Видео
11:04
Путин "обнулением" подписал себе приговор мнение
11:00
Раскрыли схему, как украинцев дурят за границей в отелях
10:42
Экс-депутат Госдумы сказал, почему Кремлю выгодно падение рейтинга Зеленского
10:32
Карантин в Украине собрались продлить – новые сроки и меры Видео
10:31
Тело Найи Риверы нашли в озере - что показала экспертиза
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять