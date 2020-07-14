Харьков после ливней затопило, люди передвигаются на надувных матрасах

Харьков затопило

Прошедший в Харькове ливень оказался настолько сильным, что частично парализовал движение в городе.

Ливневки города не справились с большим количеством осадков, в Венецию превратились даже центральные улицы и проспекты, такие как проспекты Гагарина, Науки и улицы Пушкинская и Шевченко. Не едут трамваи 5 и 8 в сторону Одесской и троллейбусы в сторону Гагарина (перекрёсток возле Взлетающего дракона). Также харьковчане жалуются, что под воду ушла улица Студенческая.

На некоторых улицах города уровень воды достигает фар автомобилей и почти что колен прохожих. Самые неудачливые автомобилисты оказались запертыми внутри своих средств передвижения. В некоторых местах уровень воды на дорогах достигал 60 сантиметров. В сети вирусным стал ролик, на котором местный житель переплывает город на надувном матрасе.

Харьков после дождя

Также подтопило Караван и ряд других торговых центров, часть подземных переходов превратились в бассейн.

А самый большой рынок в Восточной Европе, харьковское Барабашово, на время превратился в гидропарк. Пользователи соцсетей публикую в пабликах видео, как предприимчивые владельцы точек пытаются спасти свои товары, передвигаясь вплавь на розовых фламинго.