Харьковщина, Запорожчина, РФ и страны Балтии: Гайдай назвал пути выезда с захваченной Луганщины

Покинуть оккупированную Луганщину можно по нескольким направлениям - Гайдай / ОПУ, Telegram Сергей Гайдай

Покинуть оккупированные войсками РФ районы Луганской области можно через Харьковскую область, Запорожчину и Россию. Также существует вариант и с Балтийскими странами. Коридоров уже нет, выезжать можно только самостоятельно. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Луганщины Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом в воскресенье, 7 августа, он рассказал, что эвакуации из Луганской области уже нет. Можно выехать самостоятельно по трем направлениям – Харьковском, Запорожском и через Россию. Еще есть вариант с Балтийскими странами.

"Эвакуация сейчас возможна только из соседней Донецкой области, у нас (в Луганской) она уже невозможна, коридоров нет. Из Луганщины люди могут выехать самостоятельно по трем направлениям. Первое направление – через Харьковскую область перейти пешком (на днях Гайдай говорил, что через дамбу идти довольно опасно, она обстреливается, - ред.), через Запорожскую область, но там огромные очереди, поскольку много людей и по большому кругу через РФ, Балтийские страны", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Война России против Украины на Донбассе

В Институте изучения войны ранее заявили, что Россия отправляет войска с северной части Донецкой области на южный фронт. Не исключено, что оккупанты временно приостанавливают наступление на Славянск. Вражеские подразделения бросают в захваченный Крым для их подготовки к контрнаступлению армии Украины на позиции оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что оккупация российскими войсками Донецкой и Луганской областей, дескать, "идет по плану". В качестве, мол, "подтверждения" своих слов, он привел в пример захват оккупантами шесть маленьких сел.

Военный эксперт Сергей Кузан в интервью Главреду рассказал о том, что войска РФ на Донбассе попали в тупик. Они не могут подойти к укрепрайону ВСУ в Донецкой области. По его мнению, оккупанты проваливают битву за регион.

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