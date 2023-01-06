"HIMARS на ваши головы": Арестович ответил на провокацию оккупантов насчет "перемирия"

ВСУ будут продолжать выбивать оккупантов из Украины, подчеркнул Алексей Арестович.

Алексей Арестович оценил вероятность перемирия / Pixabay, Скриншот

Провокационное предложение кремлевской верхушки о так называемом "рождественоском прекращении огня" прокомментировал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. К слову, оккупанты РФ не придерживаются своего же предложения, нещадно обстреливая мирные города Украины 6 января.

"Если говорить умным дипломатическим языком, то у нас абсолютно прозрачные намерения. Когда мы предложили, когда наш президент предлагал, они не отреагировали. Да, Песков отказался, потому что тогда инициатива была за украинской стороной, и они, конечно, не могли на это пойти. Теперь инициатива за ними", — сказал он в интервью Марку Фейгину на YouTube.

Представитель ОП подчеркнул, что ВСУ будут выбивать оккупантов до того момента, пока последняя нога последнего оккупанта не уберется с нашей территории.

"Вот тогда мы готовы к переговорам. Такое наше условие. Поэтому никакого перемирия до этого не будет, а будут только HIMARS на ваши головы", — добавил Арестович.

Напомним, что 5 января президент страны-агрессора Владимир Путин потребовал от министра обороны РФ Сергея Шойгу ввести режим прекращения огня. Как сообщается на сайте Кремля, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что враг лишь прикрывается христианскими праздниками. Он подчеркнул, что государство-агрессор должно немедленно покинуть территорию Украины.

Президент США Джо Байден также не поверил в то, что Путин намерен "прекратить огонь". Он отметил, что диктатор просто пытается найти кислород.

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