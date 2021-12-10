"Хлеб и зрелища": в столичном кафе мышь ела выпечку прямо на витрине

В столичном кафе мышь ела выпечку прямо на витрине / poltava.depo.ua

В одном из киевских уличных кафе посетители заметили мышь, которая ела выпечку прямо на витрине.

Видео, которое сняли прохожие, было опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Событие произошло в одном из заведений восточной кухни возле столичной станции метро "Лесная".

При этом отмечается, что продавцы то ли игнорировали наглого грызуна, то ли просто его не заметили.

"Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", – говорится в сообщении.

Реклама

Пользователи сети в комментариях под видео разделились во мнениях. Одни называли мышку "хорошим малышом", желали ему приятного аппетита, а также шутили, что продукция теперь продегустирована – и раз она такая вкусная, то можно брать. Другие возмущались происходящим, писали, что это антисанитария, и что такого допускать нельзя.

Ранее в одесском супермаркете застукали мышь, которая бегала по булочках. По словам очевидцев, грызун "дегустировал" выпечку.

Подобный случай произошел и в Запорожье. В одном из супермаркетов города сняли ролик, на котором мышь отчаянно бегала в холодильнике с полуфабрикатами. По словам очевидцев, грызун "дегустировал" пельмени и блины. На месте происшествия не было продавца, который мог бы объяснить, как грызун попал в замороженные полуфабрикаты.

Вас также может заинтересовать: