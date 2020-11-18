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"Хлопок и звон стекла": в Чернигове автобус с людьми попал под обстрел

18 ноября 2020, 18:03

После происшествия пассажиров пересадили в другой автобус.

Автобус в Чернигове попал под обстрел

Сегодня утром в Чернигове попал под обстрел рейсовый автобус компании Автолюкс. Он двигался по маршруту Чернигов – Киев. В салоне находились пассажиры.

"Могли пострадать люди! Просто на голову не лезет. Сначала угрожают, потом крушат автобусы, а теперь еще и обстрел... а в салоне пассажиры!", – говорится в сообщении перевозчика на своей странице в Facebook 18 ноября.

Инцидент произошел в половине пятого утра. Автобус Автолюкса двигался в Чернигове по ул. Ремесленной. Неподалеку от места плановой остановки водитель услышал хлопок, а потом звон разбитого стекла. Отъехав на безопасное расстояние, он остановил автобус, сообщил информацию диспетчеру и вызвал полицию. В салоне в это время находились три пассажира. От осколков разбитого стекла никто не пострадал. Пассажиров пересадили на другой автобус, присланный на место происшествия.

Отмечается, что характер повреждений автобуса может свидетельствовать об обстреле из пневматического оружия. Детали будет устанавливать следствие.

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Перевозчик указывает, что за последнее время это уже третье нападение на рейсовые автобусы Автолюкс в Чернигове. Первый был 2 октября в 00.30 часов на улице Общественной. Там дорогу выбежали люди в масках и начали швырять в автобус тяжелые предметы. В результате нападения в транспортном средстве были повреждены лобовое стекло и полностью выбиты боковые рамы.

Второй случай имел месте 10 ноября в 23.40. Тогда неизвестные разбили лобовое стекло автобуса, который двигался от автостанции Голливуд в автопарк. А раньше в пункты продажи билетов перевозчика обращались лица с угрозами. Информация была передана в правоохранительные органы.

  • Ранее Главред писал о том, что в Херсонской области возле села Посад-Покровское Белозерского района (находится недалеко от Херсона) мужчина, который из Николаева ехал в рейсовом автобусе Одесса – Каховка, взял в заложники остальных пассажиров.
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