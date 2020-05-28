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Холодницкий прокомментировал обвинение от Генпрокуратуры в бездействии

28 мая 2020, 21:44

Руководитель САП Назар Холодницкий дал комментарий по поводу обвинений в бездействии, которые прозвучали из уст генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Холодницкий
Руководитель САП Назар Холодницкий / УНИАН

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал, что лично виделся с генпрокурором Ириной Венедиктовой ‒ всего лишь за несколько дней до того, как она публично озвучила претензии в адрес возглавляемого им ведомства.

"Полный "нежданчик". Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся "нежданчиком". Вспоминаю слова Рябошапки, для которого также были неожиданностью обвинения Венедиктовой в продаже дел. А потом был Трепак, который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили",– заявил Холодницкий в интервью НВ.

По словам руководителя САП, с Венедиктовой они обсуждали вопросы подследственности определенных уголовных дел, ограничений карантина. При этом генпрокурор не озвучивала ему никаких претензий.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова выступила с публичным обвинением САП в бездействии во время расследования уголовных производств.

Несколько позже в САП опубликовали открытое письмо на Венедиктовой, в котором отмечалось, что в ведомстве закрыли лишь дела, в которых Офис генпрокурора допустил нарушения.

Ирина Венедиктова Назар Холодницкий САП Гепрокуратура новости Украины
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