"Были друзьями в Фейсбуке": Холодницкий объяснил, почему закрыли "дело рюкзаков" Авакова

Арсен Аваков не влиял на закрытие "дела рюкзаков", фигурантом которого был его сын, подчеркнул глава САП.
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков не влиял на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын.
Отметим, речь идет об уголовном производстве против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Их подозревали в хищении средств при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.
Так вот, Холодницкий назвал реальную причину, почему дело закрыли.
"Я это (влияние Авакова-старшего, - ред.) категорически опровергаю. Аргументация была проста - заканчивались девять месяцев следствия, и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой по этому делу в суд не пойдет", - заявил он.
При этом Холодницкий уточнил, что когда в САП подписали подозрения, то дали детективам время собрать доказательства. И когда они впервые увидели эти подозрения, то там был указана "единственная связь между Аваковым-младшим и предпринимателем, который шил эти рюкзаки, - это то, что они были друзьями в Фейсбуке", передает РБК-Украина.
Отметим, 5 апреля 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование так называемого дела "рюкзаков Авакова".
Напомним, в Киеве в воскресенье, 23 февраля, возле Офиса президента около 100 человек вышли на акцию с критикой министра внутренних дел Арсена Авакова.
Участники акции напомнили об отсутствии реальных результатов в расследований нападений на общественных активистов и журналистов, в том числе расследования убийства Екатерины Гандзюк.
Они потребовали увольнения нынешнего главы МВД и недопущения его назначения на другие влиятельные должности.