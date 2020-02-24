"Были друзьями в Фейсбуке": Холодницкий объяснил, почему закрыли "дело рюкзаков" Авакова

Холодницкий рассказал о причинах закрытия "дела рюкзаков" / УНИАН

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков не влиял на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын.

Отметим, речь идет об уголовном производстве против сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Их подозревали в хищении средств при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.

Так вот, Холодницкий назвал реальную причину, почему дело закрыли.

"Я это (влияние Авакова-старшего, - ред.) категорически опровергаю. Аргументация была проста - заканчивались девять месяцев следствия, и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой по этому делу в суд не пойдет", - заявил он.

При этом Холодницкий уточнил, что когда в САП подписали подозрения, то дали детективам время собрать доказательства. И когда они впервые увидели эти подозрения, то там был указана "единственная связь между Аваковым-младшим и предпринимателем, который шил эти рюкзаки, - это то, что они были друзьями в Фейсбуке", передает РБК-Украина.

Отметим, 5 апреля 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование так называемого дела "рюкзаков Авакова".

Напомним, в Киеве в воскресенье, 23 февраля, возле Офиса президента около 100 человек вышли на акцию с критикой министра внутренних дел Арсена Авакова.

Участники акции напомнили об отсутствии реальных результатов в расследований нападений на общественных активистов и журналистов, в том числе расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Они потребовали увольнения нынешнего главы МВД и недопущения его назначения на другие влиятельные должности.