Глава САП Холодницкий прокомментировал информацию о своей отставке

Назар Холдницкий / УНИАН

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал лживой информацию о собственной отставке.

"Это все просто ложь", - заявил он в комментарии порталу УНН, по поводу своего якобы ухода с занимаемой.

Напомним, ранее, в воскресенье, 2 февраля, экс-нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук обнародовал через свой канал в мессенджере Telegram сведения о том, что руководитель САП Назар Холодницкий написал заявление об отставке. Однако утром в понедельник, 3 февраля, сам бывший народный избранник опроверг данную информацию.