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Хуже, чем после Фукусимы: Кошарная рассказала о последствиях аварии на ЗАЭС

Анна Ярославская
16 июня 2023, 02:20
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Надо готовиться к худшему, все механизмы по кризисному реагированию на возможную аварию на Запорожской АЭС должны быть отработаны.
Ольга Кошарная, ЗАЭС
Какими могут быть последствия аварии на Запорожской АЭС, рассказала Ольга Кошарная / Коллаж: Главред, фото: Энергоатом, скриншот

Независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная не исключает, что российские оккупанты могут устроить аварию на Запорожской АЭС. Последствия будут ужасными - выбросы опасного радионуклида йод-131 будут больше, чем после Фукусимы. Об этом эксперт рассказала в интервью Главреду.

По словам Кошарной, тяжелая авария с расплавлением активной зоны по сценарию Фукусимы моделировалась неоднократно Академией наук, Институтом метеорологии, а Госатомрегулирование публиковало это на своих сайтах. Но это моделирование, как правило, производили для одного реактора, а на ЗАЭС их шесть.

"Только для одного реактора выбросы опасного радионуклида йод-131, у которого короткий период полураспада, были больше, чем после Фукусимы. И меньше, чем во время Чернобыльской катастрофы, но это связано больше с тем, что в той аварии был другой механизм повреждения реактора. Йод-131 – летучий, поглощается щитовидной железой, после чего может развиваться рак щитовидной железы. И потому пьют для профилактики калия йодид, чтобы этот йод не смог проникнуть в организм. А теперь представьте, что таких реакторов шесть", - рассказала эксперт.

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Кошарная добавила, что, согласно одному из летних вариантов моделирования последствий аварии, был западный ветер.

"И вся эта радиоактивность досталась Украине и Донбассу, а после пошла на Краснодарский край. По прогнозам, в случае дождя выпадение цезия-137 на грунт в Краснодарском крае было такое, что 300 лет эти земли нельзя будет использовать для сельскохозяйственных нужд, потому что считается, что сначала должно пройти минимум 10 периодов полураспада, который для цезия-137 составляет 30 лет. То есть достанется всем", - предупредила независимый эксперт по вопросам ядерной энергетики.

По ее словам, надо готовиться к худшему, все механизмы должны быть отработаны. Летом прошлого года в Запорожской области проходили учения ГосЧС, Минздрава, СБУ, МВД и других служб по кризисному реагированию на аварию. Такие планы должны быть разработаны в каждой местности, определены зоны обязательной эвакуации в зависимости от масштаба выбросов.

Кошарная добавила, что на самой ЗАЭС реагирование на возможную аварию полностью разрушено, поскольку там теперь нет украинских служб. Более того, сотрудников ЗАЭС с марта прошлого года не пускают в подземный аварийно-кризисный центр, который необходим на случай радиационной аварии. Вместо этого российские оккупанты сделали в кризисном центре бомбоубежище.

Эксперт также считает, что миссии МАГАТЭ уже нечего делать на Запорожской АЭС. Более того, это может быть опасно для ее представителей.

"Я уверена в том, что россияне возьмут их в заложники при выходе из станции. Эта миссия уже не может повлиять на технические решения, даже на перевод реактор в режим холодной остановки. Они не имеют возможности свободно общаться, за ними ходит переводчик из ФСБ. Также у них нет доступа ко всем помещениям ЗАЭС – в частности, они добиваются допуска к открытому распределительному устройству Запорожской ТЭС и до сих пор их туда не пустили. Потому зачем они там?!", - сказала Кошарная.

Кто такая Ольга Кошарная

Кошарная Ольга Павловна (род. 8 октября 1955 года) - экс-член коллегии Государственной инспекции ядерного урегулирования Украины, директор по вопросам информации и связей с общественностью ассоциации "Украинский ядерный форум", кандидат химических наук. Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности.

Ситуация на Запорожской АЭС

6 июня 2023 года стало известно о том, что российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС.

В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно упал. Вода оттуда необходима для того, чтобы атомная станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

7 июня первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк призвал жителей Энергодара покинуть город из-за возможной угрозы от Запорожской АЭС. Он отметил, что оккупанты сделали на атомной электростанции склады техники и боеприпасов, поэтому ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической.

В Telegram-канале Каховской ГЭС сообщили, что после подрыва Каховской ГЭС есть риски для ядерной и радиационной безопасности, что может привести к катастрофе. Именно поэтому последний энергоблок Запорожской атомной электростанции решили перевести в режим "холодной остановки". Это самое безопасное состояние для атомного реактора.

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