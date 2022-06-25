"Идет борьба, шалит наш спецназ": Арестович рассказал об отводе из Северодонецка

В Северодонецке действует украинский спецназ / Генштаб ВСУ, Офис президента

На сегодняшний день, 25 июня, в захваченном вражескими войсками Северодонецке все еще действуют украинские группы спецназа, говорится в заявлении советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин LIVE.

По его словам, украинские войска не полностью отведены из Северодонецка.

"Там шалят наши группы спецназа, наводя артиллерию нашу на противника. То есть, в чистом виде даже из Северодонецка нельзя сказать, что отведены. Там идет определенное движение, идет борьба. У командования есть замысел, оно его реализует, посмотрим, чем закончится этот замысел", - отметил Арестович.

ВСУ отошли из Северодонецка

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 24 июня сказал о том, что украинским военным была дана команда отойти от своих позиций в Северодонецке. Он отметил, что войска РФ 4 месяца ежедневно обстреливали город. Инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ в ночь с 23 на 24 июня отошли из Северодонецка. По его словам, выход – вынужденная мера. Сложно держать оборону, когда у противника больше сил, а все эстакады вокруг города уже взорваны.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник 24 июня сказал, что Северодонецк остается самой горячей точкой на фронте. Ведомство не комментирует информацию о выходе ВСУ из города. Он призвал не распространять сведения по этому вопросу.

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