В Минобороны поведали, куда отступили ВСУ из разрушенного Северодонецка

Украинские силы продолжат оборону в районе Лисичанска, поскольку удерживать фронт в Северодонецке уже невозможно.
Силы ВСУ покинули разрушенный Северодонецк в Луганской области и отошли в направлении Лисичанска, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью для Reuters.
По информации чиновника, украинские силы продолжат оборону в районе Лисичанска, поскольку удерживать фронт в Северодонецке уже невозможно.
"Действия, происходящие в районе Северодонецка, - это тактическая перегруппировка наших войск. Это отход на выгодные позиции для получения тактического преимущества", - отметил Буданов.
Он подчеркнул, что Россия применяет "мариупольскую тактику", стирая город с лица земли. В таких условиях держать оборону на руинах Северодонецка невозможно. В связи с этим войска отошли на возвышенности в Лисичанске.
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"Поэтому украинские силы уходят на более высокие земли для продолжения оборонительных операций", - объяснил Буданов.
ВСУ отошли из Северодонецка
Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 24 июня сказал о том, что украинским военным была дана команда отойти от своих позиций в Северодонецке. Он отметил, что войска РФ 4 месяца ежедневно обстреливали город. Инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ в ночь с 23 на 24 июня отошли из Северодонецка. По его словам, выход – вынужденная мера. Сложно держать оборону, когда у противника больше сил, а все эстакады вокруг города уже взорваны.
Спикер Минобороны Александр Мотузяник 24 июня сказал, что Северодонецк остается самой горячей точкой на фронте. Ведомство не комментирует информацию о выходе ВСУ из города. Он призвал не распространять сведения по этому вопросу.
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