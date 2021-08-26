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"Идиоты доиграются": на росТВ истерят из-за матерной кричалки о Путине в Украине

26 августа 2021, 10:30
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Ольга Скабеева начала открыто угрожать Украине.

Скабеева
Ольга Скабеева / скриншот из видео

Заявления украинских политиков об оккупации Крыма и упоминание матерной кричалки о Владимире Путине вывели из себя одиозную пропагандистку Ольгу Скабееву.

В эфире росТВ она закатила истерику после слов нардепа Ирины Геращенко о захвате Крыма РФ.

Кроме того, упоминание позорного прозвища Путина, которое скандировали украинские военные, стало причиной того, что Скабеева стала открыто угрожать Украине.

"Неугомонные идиоты! Доиграются в конечном итоге, потому что терпение у России не безгранично", - выкрикнула она в пропагандистском запале.

Отметим, что во время внеочередного заседания парламента 24 августа Геращенко заявила, что "Путин начал свою позорную операцию по краже украинских территорий" задолго до марта 2014 года.

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"Россия – это враг, а Путин, сами знаете, кто. Я не буду повторять хит украинской армии: его слышал сегодня весь мир! А Крым – это Украина", - заявила Геращенко.

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Ранее в России остро отреагировали на исполнение военными ВСУ обидной кричалки о президенте РФ Владимире Путине, которая прозвучала на репетиции парада в центре Киева.

Печально известная кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева после исполнения украинскими военнослужащими хита "Путин - ху*ло" назвала их "Талибаном".

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