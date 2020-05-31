Кучма пояснил, как Илон Маск запуском Crew Dragon победил Россию

Кучма похвалил Илона Маска / УНИАН

Бывший президент Украины Леонид Кучма высказал мнение, что американский предприниматель Илон Маск и его компания SpaseX осуществили победу над Россией в развитии космической отрасли.

"Маск сделал то, на что не способно большинство государств мира. Скажу больше: Маск - один-единственный Маск - победил Россию. Он фактически подвинул Москву с ее места на мировом рынке. Он решил, чего хочет, и упорно делал все, что для этого нужно. Так должна делать и наша власть, если хочет добиться успеха где бы то ни было - в том числе и в сфере космоса", - цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

Читайте такжеВ РФ заявили о российском происхождении корабля Crew Dragon Илона МаскаПо словам экс-главы государства, космос стал максимально перспективной сферой, в которой реализовываются все инновационные технологии. Он напомнил, что когда-то и Украина была

"И я точно знаю, что все шансы и возможности для этого пока у нас остались. Современные технологии, научная школа, высококлассные кадры, наконец - богатая историческая традиция. Но с таким отношением к области время работает не в нашу пользу. В годы моего президентства Украина доказала, что она не только нуждается в помощи из-за рубежа, но и сама может быть необходимой остальному миру. Десятки стран пользовались услугами наших космических носителей. Украина была среди мировых лидеров", - напомнил Кучма.

Напомним, руководитель Института космической политики РФ Иван Моисеев заявил, что первый в истории запуск частной компанией SpaceX пилотируемого космического корабля Crew Dragon в космос должен вынудить российские власти серьезно задуматься о состоянии космической отрасли в стране.

Как ранее сообщалось, в США компания SpaceX Илона Маска 30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно осуществила запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.