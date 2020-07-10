Экс-нардеп рассказал, как Порошенко пытался скрыть Иловайскую трагедию

Порошенко пытался скрыть трагедию Иловайска / УНИАН

Бывший народный депутат и экс-глава временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования обстоятельств Иловайской трагедии Андрей Сенченко заявил, что Петр Порошенко, пользуясь служебным положением на посту президента, оказывал давление на работу комиссии по расследованию.

В эфире общественно-политического ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1 он четко ответил на вопрос о том, кто виноват в гибели украинских солдат под Иловайском.

"Четко написано, что первый и главный это Главнокомандующий Вооруженными силами Украины того времени Петр Алексеевич Порошенко. Безусловно есть ответственность руководителя генерального штаба (Виктора Муженко - ред.)", - констатировал он.

Сенченко добавил, что Порошенко лично пытался повлиять на ход расследования.

Читайте также"Жму руку, Владимир Владимирович": опубликованы записи разговоров Порошенко и Путина"Офис президента (Порошенко, - ред.) системно давил на парламент 8 созыва для того, чтобы не восстанавливалась работа этой комиссии. Но это позиция Порошенко, Ложкина и других", - заявил он.

Экс-нардеп добавил, что новый состав комиссии работает уже год, однако результатов расследования, как не было, так и нет.

"Вы же понимаете, что есть политическая зонтик над основными персоналиями, которые принимали участие в этом. Понятно, что Путин главный персонаж", - заявил Сенченко, добавив об ответственности и других представителей военного и политического руководства страны.

Как ранее сообщалось, социальные сети активно обсуждают опубликованный сегодня телефонный разговор, на котором звучат голоса похожие на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

Напомним, Андрей Деркач говорил, что Петр Порошенко на посту президента создал организованную преступную группу, в "банду", в частности, входил тогдашний руководитель ГУР Минобороны Валерий Кондратюк, который сейчас занимает пост главы Службы внешней разведки.