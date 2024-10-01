"Инцидент нежелательный": эксперт - о новых поломках на Южноукраинской АЭС

Стабильная работа АЭС зависит, в том числе, от качества проведенных ремонтов.

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Будет ли Украина со светом зимой? / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Ситуация со вспомогательным оборудованием любой АЭС, в том числе Южноукраинской, крайне нежелательна - особенно в зимний период, высказался в интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он подчеркнул, что потеря мощности атомных энергоблоков только увеличивает часы отключения света для обычных потребителей.

"Честно говоря, такие ситуации (подобные инциденты так и называют с точки зрения МАГАТЭ), то событие или ситуация со вспомогательным оборудованием крайне нежелательна. Потому что когда мы теряем мощность атомных энергоблоков, это означает автоматическое ухудшение условий для потребителей. Снизилась мощность атомного энергоблока - добавилось пару часов отключений", — отметил он. видео дня

Харченко добавил, что стабильная работа АЭС зависит, в том числе, от качества проведенных ремонтов.

"И в период холодов, в период отопительного сезона, это будет прямая зависимость. Поэтому от того, насколько качественно проведены профилактические ремонты, насколько реально энергоблоки готовы к стабильной, постоянной работе без каких-либо событий и ситуаций будет зависеть, как мы с вами будем получать электричество зимой", — сказал эксперт.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Авария на Южноукраинской АЭС - важное

4 сентября появилась информация о новом происшествии на Южноукраинской АЭС, вследствие чего вышел из строя энергоблок мощностью 600 МВт. При этом Энергоатом это опровергал.

Это не первый инцидент на ЮУАЭС. В июле ряд украинских СМИ и депутат Ярослав Железняк писали, что на Южноукраинской АЭС за три дня сгорели три трансформатора тока, что привело к масштабным отключениям в ряде областей, в том числе увеличила часы отключения света и в Киеве. Тогда в "Энергоатоме" информацию назвали ложью и российской ИПСО.

Согласно пессимистическому прогнозу эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, к зимнему периоду удастся восстановить всего около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7. Если зима будет холодной - система окажется в кризисной ситуации.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика Главреда

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