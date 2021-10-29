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Инфекционист объяснил, когда при подозрении на COVID-19 обязательно нужно сдать ПЦР-тест

29 октября 2021, 13:18
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Инфекционист Михаил Ричняк также говорит, что вакцинированные люди, в массе своей, практически не болеют коронавирусом COVID-19 во второй раз.

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Инфекционист объяснил, обязательно нужно сдать ПЦР-тест/ УНИАН

Если у человека наблюдается лихорадка, кашель, насморк, гриппозное состояние и он при этом до того был в контакте с людьми, у которых диагностировал COVID-19, то ему непременно нужно сдавать ПЦР-тест. Об этом известный львовский врач-инфекционист Михаил Ричняк рассказал в интервью Главреду.

"Если кто-то из знакомых или семьи имеют "корону", вы были в контакте с людьми и у вас появились симптомы, а именно лихорадка, кашель, насморк, гриппозное состояние, то тогда необходимо обязательно сдать ПЦР-тест. Однако сейчас часто бывает и такое, что у человека нет никаких симптомов, он в панике бежит сдавать ПЦР, у него ничего не обнаруживают, а только через пять-шесть дней начинаются симптомы, потому что они были в контакте с короной. Соответственно, тесты приходится сдавать по два-три раза", ‒ говорит он.

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Напомним, ранее Ричняк говорил, что вакцинированные люди практически не болеют коронавирусом во второй раз, но если все же заразились вторично, то переносят болезнь гораздо легче.

"У нас было всего несколько таких случаев, буквально пару человек из тысячи, когда вакцинированные люди болели во второй раз коронавирусом с пневмонией. Первые разы были тяжелее, намного тяжелее - люди были кислородозависимыми, но второй раз в течение года переболели уже значительно легче", ‒ отметил он.

Читайте полную версию интервью Главреда с Михаилом Ричняком.

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