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Инфекционист расписала для украинцев заболевание Covid-19 по этапам

22 октября 2020, 12:12

Медик-инфекционист Ольга Голубовская выступила на традиционном "коронавирусном" брифинге Мизндрава.

Голубовская
Ольга Голубовская / УНИАН

Известный украинский медик-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о том, какие есть этапы развития инфекции китайского коронавируса Covid-19 в организме человека.

Об этом врач сообщила во время онлайн-брифинга украинского Минздрава. По словам Голубовской, Covid-19 не имеет ничего общего с вирусом гриппа. "Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция ‒ длительное заболевание", ‒ сказала она.

Также Голубовская рассказала, какие конкретно фазы развития коронавирусной инфекции точно установили медики:

Фаза №1. Первая неделя заболевания. Зараженные чувствуют себя, в большинстве своем, здоровыми. На данной стадии коронавирус прекращает прогрессировать в 80% случаев. Однако врачи советует пациентам во время данной фазы усиленно укреплять организм витамины и обратиться к семейному врачу.

Фаза №2. В ней находятся от 10% до 30% заболевших. Коронавирус начинает поражать органы и системы организма пациента. Лечение должно быть направлено на сдерживание "шторма" иммунной системы. Длительность фазы ‒ до трех недель.

Фаза №3. Инфекционист назвала ее "постковидный синдром". На данном этапе пациенты должны находиться под наблюдением врачей. Инфицированный, который прошел через вторую фазу, может находиться на больничном сроком до 30 дней.

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Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • Ольга Голубовская сообщила, что ситуация с коронавирусом Covid-19 в Украине может улучшиться ближе к марту будущего года
  • По состоянию на четверг, 22 октября, общее число инфицированных Covid-19 в стране составило 322 879 человек. За сутки еще +7 053 человека. Таким образом, установлен новый суточный антирекорд.
Ольга Голубовская новости Украины китайский коронавирус Covid-19
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