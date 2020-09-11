Инспекция под Горловкой: Кравчук рассказал, когда боевиков пустят на позиции ВСУ

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, экс-президент Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию вокруг срыва инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы под Горловкой.

Как подчеркнул он в эфире ТСН, к инспекции украинских позиций боевиками в районе поселка Шумы стороны смогут вернуться через несколько дней.

"Это уже провокация мы считаем. Мы будем изучать ситуацию, почему это произошло. Тогда станет понятно, перенос ли это, встречи, например. Ситуация меняется каждый день. Я пока не могу говорить о результате", - сказал он.

В материале отмечается, что совместный с боевиками осмотр укреплений Вооруженных сил были одним из условий встречи в Берлине советников глав стран "нормандского формата".

Читайте такжеУ боевиков "разыгрался аппетит": Кравчук объяснил отмену инспекции ВСУ

Напомним, Кравчук направил письмо представителям ОБСЕ в котором подчеркнул, что проверка под Шумами не состоялась из-за дополнительных требований российской стороны.

Ранее в Министерстве обороны прокомментировали отмену инспектирования позиций ВСУ на Донбассе.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны, утром 10 сентября украинская сторона получила новые требования по поводу инспектирования позиций ВСУ.