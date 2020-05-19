"Реакция смешная": Поклонская высказалась о скандале вокруг интервью Гордона с Гиркиным

Наталья Поклонская / УНИАН

Наталья Поклонская, скандальный российский политический деятель (и бывший "прокурор" аннексированного Крым, считает смехотворным экстренное заявление журналиста /медиаменеджера Дмитрия Гордона ‒ по поводу того, что он брал интервью у нее и у бывшего глава донецких боевиков Игоря Стрелкова (Гиркина), сотрудничая при этом с украинскими спецслужбами.

Свое мнение Поклонская высказала в посте, который был опубликован в социальной сети Facebook.

"Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьезный журналист. Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте", ‒ говорится в тексте.

Кроме того, Поклонская не забыла прокомментировать слова Гордона ‒ дескать, флеш-накопители с этими интервью "уже находятся в Гааге".

"По поводу флешки для Гааги. Не торопитесь ‒ я еще не все рассказала", ‒ подытожила она.

Напомним, накануне, 19 мая 2020 года, в Сети была опубликована видеозапись многочасового интервью, который Дмитрий Гордон взял у одного из бывших главарей группировки террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина). Сам факт интервью вызвал шквал негодования у представителей украинского общества. Практически сразу же под офисом Гордона на улице Щекавицкая в Киеве был организован митинг под лозунгом: "Го*дон - геть в Лугандон". Кроме того, митингующие забросали яйцами многочисленные фотографии журналиста, которыми был украшен фасад здания.

Позднее Гордон опубликовал на своем канале в YouTube экстренное видеообращение. В ролике он, в частности, утверждал ‒ интервью с Поклонской и Гиркиным он делал в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Более того, данные материалы якобы непременно будут использоваться стороной обвинения по делу об аннексии Крыма и войне на Донбассе во время заседаний трибунала в Гааге.