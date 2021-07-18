"Ищут по всему городу": под Кривым Рогом пациент с шизофренией убил медбрата и сбежал из больницы

Пациент психбольницы убил медбрата / Первый городской

Под Кривым Рогом в воскресенье, 18 июля, в Гейковской областной психоневрологической больнице пациент убил медбрата и скрылся.

Как сообщает Украина 24, сейчас в больнице работают следователи и оперативники.

Убийство произошло около 4 утра. Медсестра с коллегой нашли в одной из палат тело своего 50-летнего коллеги, санитара, в то же время там отсутствовал 21-летний пациент, который убежал. На него сразу пало подозрение в убийстве.

Предварительно известно, что он забил сотрудника больницы ножкой от стула. В полиции ничего об обстоятельствах убийства не говорят.

Руководитель Гейковской психоневрологической больницы Николай Жук рассказал о пациенте.

Реклама

"Страдает тяжелым психическим заболеванием – шизофрения. Ему 21 год, инвалид второй группы, находился у нас на лечении больше 2 месяцев. Состояние никогда не было стабильным, периодически ухудшалось. В 3 ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден. Санитар к нему подошел, он схватил стул, сломал, и ножкой от стула ударил его в висок", — сказал он.

Больница без какого-либо особого режима, не охраняется, сама территория скорее напоминает сквер, поэтому ничего не мешало пациенту сбежать. Местные журналисты сообщают, что подозреваемый ранее был осужден за угон автомобиля и отбывал условный срок.

В прошлом году учреждение пробации, где он был на учете, подала в суд прошение, чтобы его заключили, так как он не соблюдал режим. Соседи жаловались на его асоциальное и агрессивное поведение, но суд отклонил прошение, ссылаясь на тяжелое психическое состояние этого человека. В больницу он попал из-за того, что с ножом кидался на родителей. Сейчас в области объявлен план "Перехват".

Ранее Главред рассказывал о резонансном происшествии на Житомирщине, в котором 14-летняя девушка зверски убила одноклассника канцелярским ножом. Как сообщают полицейские, в последнее время у девушки с убитым юношей были в крайней степени острые и очень неприязненные отношения.

Напомним, ранее в Черкассах сотрудники полиции задержали беременную женщину, которая убила свою подругу из-за долгов за коммунальные услуги.