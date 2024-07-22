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Искали взрывчатку и возле могилы спели песню: как похоронили Фарион во Львове

Тарас Сидоржевский
22 июля 2024, 18:47
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Провести языковеда в последний путь пришли тысячи людей, не обошлось без эксцессов.
Искали взрывчатку и возле могилы спели песню: как похоронили Фарион во Львове
Гроб несли военнослужащие с красно-черными лентами / фото: Главред

Во Львове попрощались с известным языковедом, народным депутатом VII созыва Ириной Фарион. Она умерла в реанимации в результате выстрела в висок неизвестного киллера. Ее похоронили на Лычаковском кладбище.

Чин похорон Ирины Фарион начался около 14:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. Люди начали собираться возле храма еще за час до прощания.

видео дня
  • Похороны Ирины Фарион во Львове
    Похороны Ирины Фарион во Львове Главред
  • Похороны Ирины Фарион во Львове
    Похороны Ирины Фарион во Львове Главред
  • Похороны Ирины Фарион во Львове
    Похороны Ирины Фарион во Львове Главред
  • Похороны Ирины Фарион во Львове
    Похороны Ирины Фарион во Львове Главред
  • Похороны Ирины Фарион во Львове
    Похороны Ирины Фарион во Львове Главред
  • Похороны Ирины Фарион во Львове
    Похороны Ирины Фарион во Львове Главред
  • Похороны Ирины Фарион во Львове
    Похороны Ирины Фарион во Львове Главред
  • Похороны Ирины Фарион во Львове
    Похороны Ирины Фарион во Львове Главред
  • Похороны Ирины Фарион во Львове
    Похороны Ирины Фарион во Львове Главред

Во время прощания было сообщено о возможном теракте - территорию прочесали полицейские и саперы с обученными собаками. Однако взрывчатки не нашли. Кроме того, во время процессии к колонне людей, которая проводила Фарион в последний путь, подъехала карета скорой помощи - вероятно, из-за сильной жары кому-то стало плохо.

Ирину Фарион похоронили на Лычаковском кладбище. Когда гроб опускали в могилу, люди на кладбище хором спели песню "Ой у лузі червона калина".

Убийство Фарион: что известно

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие имеет несколько версий мотивов убийства Ирины Фарион. На своей странице в Telegram Клименко отметил, что главные из этих версий следующие: личная неприязнь, а также общественно-политическая деятельность Ирины Фарион. Он также отметил, что могут появляться и другие версии. Не исключается также участие россиян в этом убийстве. Убийцу ищут.

Как рассказали соседи, киллер следил за Фарион несколько недель. "Недели 2-3 всегда сидел (мужчина, - ред.) у подъезда на скамейке, стабильно с утра до вечера", - сказал сосед Фарион.

По его словам, мужчина всегда сидел на скамейке возле дома. В частности, он "интересно" одевался. На улице была жара до 40 градусов, а он носил кроссовки, носки, спортивные штаны, длинную кофту, шляпу и темные очки. По словам соседа Фарион, мужчина всегда сидел, заложив ногу за ногу и смотрел на подъезд, где живет языковед.

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Фарион Убийство Ирины Фарион
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Искали взрывчатку и возле могилы спели песню: как похоронили Фарион во Львове

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