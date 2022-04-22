Из 300 выжили всего 60: ВСУ разгромили батальон оккупантов, который только перебросили в Украину

ВСУ разгромили батальон оккупантов, которых только перебросили в Украину / Reuters

Южносахалинская 39-я отдельная мотострелковая бригада потеряла целый батальон спустя всего несколько дней после того, как пересекла границу Украины.

Из 300 оккупантов выжили всего около 60, да и те вскоре "пропали без вести", сообщил журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

По его словам, в данном подразделении не осталось офицеров, поэтому взять командование над оставшимися оккупантами пришлось сержанту Алексею Бурику.

"В остальных подразделениях 39 омсбр ситуация не намного лучше, полностью уничтожено артиллерийскую батарею с 2С5 "Гиацинт-С" и реактивную артиллерийскую батарею с БМ-21 "Град" (командир батареи Николай Никитин тяжело ранен)", – рассказал Цимбалюк.

Читайте такжеДва выстрела - два вертолета: ВСУ изящно уничтожили российские Ка-52 и Ми-8Ранее сообщалось о том, что ВСУ, несмотря на численное и техническое преимущество российских оккупантов, в среднем за сутки наносит России гораздо больше потерь, чем российская армия понесла за все восемь лет боев в пределах Сирии. Об этом говорит анализ, который провели сотрудники авторитетного британского издания The Economist.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, которые приехали из Чечни убивать украинцев. Украинские защитники уничтожили взвод солдат РФ вместе с их техникой.

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