Из-под завалов Драмтеатра удалось вывести 130 людей - омбудсмен Денисова

Из-под завалов Драмтеатра удалось вывести 130 людей / Мариупольский горсовет

Из-под разрушенного российскими оккупантами Драматического театра в Мариуполе спасателям удалось вывести 130 человек. Но приблизительно еще 1,3 тысячи человек по-прежнему находятся под завалами. Об этом заявила омбудсмен (уполномоченный по правам человека) Людмила Денисова.

"В эфире телемарафона #UA Вместе рассказала о сегодняшних гуманитарных коридорах для эвакуации людей из наиболее опасных районов Украины. Отметила, что 130 человек уже удалось вывезти из разрушенного оккупантами драмтеатра в Мариуполе, но в подвалах еще находятся 1300 человек", ‒ говорит она.

Читайте такжеБомбоубежище под мариупольским театром выдержало удар: из-под завалов выбираются люди - омбудсмен Денисова

Напомним, 16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь.

В тот момент в здании находились сотни местных жителей, сообщает в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии",- говорится в заявлении МИД.

В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами. Количество пострадавших пока невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов.

Позднее народный депутат Сергей Тарута сообщил, что в бомбоубежище под руинами театра могут находиться еще "не менее 1300 человек".