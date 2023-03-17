Из-за инцидента с MQ-9 Reaper США могут дать Украине дальнебойные ракеты - Куса

Реакции США на столкновение Су-27 и американского беспилотника были сдержанными. Пока что в Вашингтоне не определились с ответом.

Илия Куса рассказал, как инцидент в Черном море повлияет на отношения США и РФ/ Фото УНИАН, pixabay.com

Инцидент в Черном море с американским беспилотником MQ-9 Reaper возможно повлияет на решение Вашингтона об увеличении поддержки Украины. Об этом в интервью Главреду сказал эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

По его словам, реакции США на столкновение Су-27 и американского беспилотника были сдержанными.

"Штаты не стали говорить, что их БПЛА был сбит военным путем, они сказали, что были провокации, был задет винт и они его сами сбили, чтобы он не попал в руки россиян. Россия в своем традиционном ключе повыпендривалась, мол, вот, мы показали, как надо. По факту РФ показала, что они готовы повышать ставки в противостоянии со Штатами и тем самым попытались отодвинуть красную линию, которая незримо существовала между ними", - отметил эксперт.

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По его словам, пока что в Вашингтоне не определились с реакцией.

"Но что-то делать, наверное, будут – возможно, это повлияет на их решение об увеличении поддержки Украины на Рамштайне, но не более того", - предположил Куса.

Эксперт по вопросам международной политики добавил, что сейчас Украина лоббирует ускорение темпов поставок танков и бронетехники, получение дальнобойных ракет и истребителей.

"Дальнобойные ракеты мы еще не получали, и это самое реалистичное из того, что мы можем в ближайшее время получить", - предположил он.

Столкновение Су-27 и американского беспилотника

Утром 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате инцидента дрон был сбит.

По данным телеканала NBC, агрессивные действия российского истребителя против американского дрона MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря были утверждены на самом высоком уровне власти страны-агрессора − в Кремле.

По данным Telegram-канала Генерал СВР, операция по уничтожению американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем была спланированной и согласованной с российским диктатором Владимиром Путиным. Он лично дал распоряжение приступить к ее выполнению. Мотив уничтожения американского дрона над Черным морем - это якобы месть за поврежденный на военном аэродроме в Мачулищах самолёт ДРЛО А-50.

Представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что российские истребители сбили американский разведывательный беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем. Однако, по его словам, это не станет преградой для продолжения запусков американских дронов.

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