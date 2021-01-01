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Из-за празднования дня рождения Бандеры перекрыты улицы: что творится в Киеве

1 января 2021, 19:16
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Участников марша уже попросили соблюдать карантинные меры и обойтись без нарушений общественного порядка.

Степан Бандера празднует день рождения - где в Киеве перекрыты улицы
Шествие ко дню рождения Степана Бандеры 2021 / Нацполиция

1 января в центре Киева проходит марш в честь 112-го дня рождения Степана Бандеры. Бандера был одним из лидеров украинского националистического движения прошлого века.

За порядком в центре столицы следит полиция и Нацгвардия. Накануне шествия они уже проверили территорию на наличие подозрительных вещей.

Как сообщает Национальная полиция, сейчас движение перекрыто по улице Владимирской от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко.

Степан Бандера празднует день рождения - где в Киеве перекрыты улицы
Шествие ко дню рождения Степана Бандеры 2021 / Нацполиция

Участников марша уже попросили соблюдать карантинные меры и обойтись без нарушений общественного порядка.

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