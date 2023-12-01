УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Изменят ли F-16 ход войны: Тука объяснил, чего боится Запад

Анна Ярославская
1 декабря 2023, 01:31
Ожидать, что появление F-16 обеспечит Украине господство в воздушном пространстве, не стоит, потому что это абсолютно не соответствует действительности.
F-16, Георгий Тука
Георгий Тука объяснил, изменят ли F-16 ситуацию на поле боя / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, УНИАН, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Истребители F-16 - это самолеты прошлого или даже позапрошлого поколения. Российская система противовоздушной обороны способна довольно успешно с ними бороться. Поэтому ожидать, что появление F-16 обеспечит Украине господство в воздушном пространстве, не стоит, потому что это абсолютно не соответствует действительности. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Но нам F-16 необходимы при любых обстоятельствах. Ведь если они будут оснащены определенными образцами вооружений (есть разработки ракетного вооружения, например, класса "воздух-воздух", которые предназначены именно для воздушного боя между самолетами, и у них дальность поражения и поиска целей больше, чем у современных образцов российской техники), их использование позволит нам получить контроль над воздушным пространством нашей территории. Впрочем, говорить о том, что это нам позволит уничтожить российскую авиацию, точно не приходится", - сказал Тука.

Также он объяснил, почему Запад медлит с поставками.

видео дня

"Боится Запад того же, чего он боялся и в 2014 году – он боится "эскалации". Хотя, честно говоря, я уже не понимаю, о какой еще эскалации может идти речь, кроме применения ядерного оружия. Я не разделяю таких опасений, но они, к сожалению, есть", - сказал он.

Экс-глава Луганской ВГА выразил надежду, что на Западе изменили мнение.

"Очень хотел бы надеяться, что их позиция либо претерпела изменения, либо люди, принимающие решения в США, решили, что Украина должна одержать победу, а не получить ничью. Выльется ли это в конкретные реальные шаги? Мне, конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Но имеем то, что имеем", - резюмировал Тука.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Истребители F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

Украина может получить и начать применять современные истребители F-16 уже до конца этой зимы. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна передаст Воздушным силам ВСУ почти все имеющиеся в распоряжении армии американские самолеты F-16 ‒ кроме нескольких, которые оставят для обучения украинских пилотов.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года. Министр не уточнила количество истребителей, которые будут отправлены в Украину.

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Георгий Тука военная помощь F-16 новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Заходят с фланга и по центру: россияне перешли в наступление на Запорожье - эксперт

Заходят с фланга и по центру: россияне перешли в наступление на Запорожье - эксперт

22:58 Украина
Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

21:58 Синоптик
ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

20:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:31

Изменят ли F-16 ход войны: Тука объяснил, чего боится Запад

30 ноября, четверг
23:18

США готовят Украину к зиме: на каких ключевых направлениях сосредоточились

23:04

Плясунью Волочкову "закрыли" в РФ из-за долгов

22:58

Заходят с фланга и по центру: россияне перешли в наступление на Запорожье - эксперт

22:35

Лорак ласково прижалась к беременной жене Пескова

Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникФронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник
22:23

Что категорически нельзя делать перед поездкой: приметы, которые защитят от беды

22:07

Решающий момент контрнаступления: эксперт рассказал о ключевой угрозе для россиян

21:58

Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

21:56

"Тяжелый период": юная жена Остапчука прокомментировала слухи про беременность

Реклама
21:36

Сергей Стерненко. В БНР переполох из-за удара по складу "шахедов"Видеоблоги

20:59

"Должны вложить в головы детей, что РФ – вечный враг": звезда "Довбуша" ярко выступил

20:57

ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

20:48

70-летний русский украл 10-месячную украинку: омбудсмен сообщил вопиющие детали

20:39

"Вопрос почти решен": депутат назвал категории военных, которых демобилизуют

20:09

Полномочия ТЦК расширят еще в одной области: стали известны детали решения ОВА

19:40

Погода резко меняется: где в Украине потеплеет до +12

19:31

"Я не прощу вам": невеста "Да Винчи" высказалась относительно слухов о расколе в Украине

19:21

ЕС готовит решение по "замороженным" €200 млрд РФ: что достанется Украине

19:17

"Негде держать оборону": защитник Украины о критической ситуации в Авдеевке

19:10

Расписание на зиму: что ждать Украине и вокругмнение

Реклама
18:58

Не давали пролететь лайнеру и презрительно ушли: Лаврова унизили на встрече ОБСЕ

18:28

"Важные результаты": массированных ударов по России будет больше - Мусиенко

18:21

"Не могла уснуть": Джамала высказалась о заочном аресте в РФ

18:21

По вкусу напоминает красную икру: эта бюджетная закуска сразит всех на Новый год 2024Видео

18:11

Законопроект зарегистрирован: в Украине могут демобилизовать военных

18:07

Евросоюз согласовал помощь для Украины на 50 млрд евро - Sky News

18:07

Выборов в Украине не будет до конца войны - решение нардеповФото

18:06

При смыве унитаза поднимается вода в ванной: как легко прочистить засор

18:01

Правда или фикция: таролог раскрыла причину развода Тищенко и Барановской

17:57

У Путина устроили "цирк" и нелепо поклянчили у Зеленского переговоры

17:41

Веселая иллюзия для гениев: лишь немногие смогут найти попугая за 15 секунд

17:32

Нидерланды объявили о предоставлении масштабной помощи Украине: на что пойдут средства

17:22

Можно ли отключать газовый котел зимой: эти простые советы сберегут устройство

17:10

Бои за Авдеевский коксохим: в ВСУ сообщили, кто контролирует завод

17:04

2024 год станет решающим в войне: Мусиенко - о том, от чего зависит победа Украины

17:03

Карантин возвращается: в некоторых областях Украины могут возобновить ограничения

16:38

Зеленский провел телефонный разговор с двумя европейскими лидерами: о чем говорили

16:28

Как "выжить" ритейлерам в военное время? Советы и идеи от банка "Пивденный" новости компании

16:18

Нужно всего 1 средство: мужчина рассказал, как отчистить швы на плитке

15:59

Войска РФ бросают резервы на Херсонщину: нардеп сказал, как усилить ВСУ

Реклама
15:52

Путинист Лепс промямлил оправдания, почему на идет на войну, за которую "топит"

15:49

Впереди ключевая битва: польский офицер сообщил, сколько продлится война

15:43

Что нельзя делать 1 декабря: строгие запреты, которые уберегут от черной полосы

15:38

Умер легендарный музыкант и звезда мирового рокаВидео

15:37

Мир наизнанку. Украина - 3 выпуск: Комаров покажет цену хлеба с заминированных полей

15:30

Бывшая Остапчука рассказала, какая серьезная операция ей предстоит и зачем

15:13

"Не все доживут": Макаревич дал прогноз относительно жизни в России

15:03

Следом за Польшей: границу с Украиной заблокирует ещё одна страна ЕС

15:02

Что делать, если по ошибке переплатили за газ: украинцам рассказали порядок действий

14:51

Путинистка Успенская "размалаза" певца-патриота РФ Шамана

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять