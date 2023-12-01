Изменят ли F-16 ход войны: Тука объяснил, чего боится Запад

Ожидать, что появление F-16 обеспечит Украине господство в воздушном пространстве, не стоит, потому что это абсолютно не соответствует действительности.

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Георгий Тука объяснил, изменят ли F-16 ситуацию на поле боя / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, УНИАН, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Истребители F-16 - это самолеты прошлого или даже позапрошлого поколения. Российская система противовоздушной обороны способна довольно успешно с ними бороться. Поэтому ожидать, что появление F-16 обеспечит Украине господство в воздушном пространстве, не стоит, потому что это абсолютно не соответствует действительности. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Но нам F-16 необходимы при любых обстоятельствах. Ведь если они будут оснащены определенными образцами вооружений (есть разработки ракетного вооружения, например, класса "воздух-воздух", которые предназначены именно для воздушного боя между самолетами, и у них дальность поражения и поиска целей больше, чем у современных образцов российской техники), их использование позволит нам получить контроль над воздушным пространством нашей территории. Впрочем, говорить о том, что это нам позволит уничтожить российскую авиацию, точно не приходится", - сказал Тука.

Также он объяснил, почему Запад медлит с поставками.

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"Боится Запад того же, чего он боялся и в 2014 году – он боится "эскалации". Хотя, честно говоря, я уже не понимаю, о какой еще эскалации может идти речь, кроме применения ядерного оружия. Я не разделяю таких опасений, но они, к сожалению, есть", - сказал он.

Экс-глава Луганской ВГА выразил надежду, что на Западе изменили мнение.

"Очень хотел бы надеяться, что их позиция либо претерпела изменения, либо люди, принимающие решения в США, решили, что Украина должна одержать победу, а не получить ничью. Выльется ли это в конкретные реальные шаги? Мне, конечно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Но имеем то, что имеем", - резюмировал Тука.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Истребители F-16 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – это Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией.

Украина может получить и начать применять современные истребители F-16 уже до конца этой зимы. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна передаст Воздушным силам ВСУ почти все имеющиеся в распоряжении армии американские самолеты F-16 ‒ кроме нескольких, которые оставят для обучения украинских пилотов.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что оборонное ведомство страны намерено направить многоцелевые истребители F-16 в Украину, начиная с 2025 года. Министр не уточнила количество истребителей, которые будут отправлены в Украину.

Дания рассчитывает передать Украине первые истребители F-16 весной 2024 года. Однако точная дата передачи будет зависеть от трех факторов – готовности пилотов, техников и инфраструктуры.

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