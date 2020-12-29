Известен график работы столичного метро в новогоднюю ночь

Подземка будет работать дольше на два часа.
Метро в Киеве в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января продолжит работу всех станций на два часа.
Как сообщает КГГА, подземка будет работать до двух часов ночи, а столичный фуникулер - круглосуточно.
Администрация метрополитена предупреждает, что будут предприняты меры для недопущения массового скопления людей, поэтому возможны ограничения или закрытие на вход таких станций:
Золотые ворота
Крещатик
Майдан Независимости
Почтовая площадь
Контрактовая площадь
Уточняется, что последний поезд будет отправляться с каждой станции в разное время (из центра города – около 2:15 ночи).
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Новый год в Украине
В Киеве грозят закрыть новогодние локации – если там будут выявлены нарушения противоэпидемических мер.
Кабмин ввел новые ограничения с 19 декабря. Согласно постановлению, новые ограничения коснулись работы учебных заведений, проведения массовых развлекательных и религиозных мероприятий, а также работы ресторанов.
Правительство приняло решение о продлении действия карантина в Украине до 28 февраля 2021 года. Украинцы остались без новогодних утренников и гуляний.