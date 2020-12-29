Известен график работы столичного метро в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь столичное метро будет работать дольше / УНИАН

Метро в Киеве в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января продолжит работу всех станций на два часа.

Как сообщает КГГА, подземка будет работать до двух часов ночи, а столичный фуникулер - круглосуточно.

Администрация метрополитена предупреждает, что будут предприняты меры для недопущения массового скопления людей, поэтому возможны ограничения или закрытие на вход таких станций:

Золотые ворота

Крещатик

Майдан Независимости

Почтовая площадь

Контрактовая площадь

Уточняется, что последний поезд будет отправляться с каждой станции в разное время (из центра города – около 2:15 ночи).

Читайте такжеСиноптик: Какой будет погода на Новый год 2021 - кому зонты, кому лыжи

Новый год в Украине