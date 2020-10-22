Кабмин изменил границы семи городов Украины - список

Правительство изменило границы семи украинских городов / Reuters

Кабинет министров Украины одобрил проекты постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ семи населенных пунктов.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

По его словам, до этого времени границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены.

Речь идет о таких городах:

Овруч Коростенского района Житомирской области;

Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;

Городок Хмельницкого района Хмельницкой области;

Рубежное Северодонецкого района Луганской области;

Арциз Болградского района Одесской области;

Большие Мосты Червоноградского района Львовской области;

Шполы Звенигородского района Черкасской области.

Мокан отметил, что отсутствие определения границ этих городов мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением природных ландшафтов и историко-культурной ценности.

Напомним, ранее правительство Украины в ходе своего заседания одобрило проект государственного бюджета на 2021 год.

Верховная Рада планирует рассмотреть главный финансовый документ страны уже после местных выборов 25 октября.