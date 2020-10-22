Кабмин изменил границы семи городов Украины - список

Ранее границы ряда украинских городов были не установлены и юридически не закреплены.
Кабинет министров Украины одобрил проекты постановлений Верховной Рады об изменении и установлении границ семи населенных пунктов.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
По его словам, до этого времени границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены.
Речь идет о таких городах:
- Овруч Коростенского района Житомирской области;
- Рогатин Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
- Городок Хмельницкого района Хмельницкой области;
- Рубежное Северодонецкого района Луганской области;
- Арциз Болградского района Одесской области;
- Большие Мосты Червоноградского района Львовской области;
- Шполы Звенигородского района Черкасской области.
Мокан отметил, что отсутствие определения границ этих городов мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением природных ландшафтов и историко-культурной ценности.
Напомним, ранее правительство Украины в ходе своего заседания одобрило проект государственного бюджета на 2021 год.
Верховная Рада планирует рассмотреть главный финансовый документ страны уже после местных выборов 25 октября.