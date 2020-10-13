Карантин в Украине продлен и изменен: появились новые правила

В Украине изменили правила карантина / УНИАН

Кабинет министров продлил карантин в Украине 2020, введенный из-за пандемии коронавируса Covid-19, и изменил ряд карантинных правил.

Карантин продлен до конца 2020 года, заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, которое транслировал YouTube-канал КабМін.

Правительство внесло изменения в карантинные правила, которые касаются проведения массовых мероприятий, поделился в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Народный избранник добавил, что спортивные мероприятия разрешили проводить без зрителей.

Гончаренко отметил, что исключением из правила после отдельного согласованиям могут стать международные спортивные мероприятия.

Карантин в Украине 2020 – новые правила:

В зеленой зоне карантина в мероприятиях могут участвовать не более 50 человек;

В желтой – не более 30;

В оранжевой – не более 20.

Напомним, Карантин Украина ввела с 11 марта. Сначала в нашей стране карантин был общенациональным, а позже ограничительные меры стали адаптивными – их судьбу начали решать местные власти. Карантин смягчали и продляли.

Нашу страну поделили на ряд карантинных зон – зеленую, желтую, оранжевую и красную. В зеленой зоне действуют самые слабые ограничительные меры, а в красной – самые строгие.

Ранее сообщалось, что в зонах карантина количество людей, которые могут участвовать в мероприятиях, рассчитывалось по таким формулам:

Зеленая зона – один человек на пять квадратных метров;

Желтая зона – один человек на пять квадратных метров;

Оранжевая зона – один человек на 10 квадратных метров, однако не более 220 участников.

В красной зоне массовые мероприятия запрещены.