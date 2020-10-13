Карантин в Украине продлен и изменен: появились новые правила

В Украине решили изменить правила проведения массовых мероприятий, сообщил нардеп.
Кабинет министров продлил карантин в Украине 2020, введенный из-за пандемии коронавируса Covid-19, и изменил ряд карантинных правил.
Карантин продлен до конца 2020 года, заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства, которое транслировал YouTube-канал КабМін.
Правительство внесло изменения в карантинные правила, которые касаются проведения массовых мероприятий, поделился в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
Народный избранник добавил, что спортивные мероприятия разрешили проводить без зрителей.
Гончаренко отметил, что исключением из правила после отдельного согласованиям могут стать международные спортивные мероприятия.
Карантин в Украине 2020 – новые правила:
- В зеленой зоне карантина в мероприятиях могут участвовать не более 50 человек;
- В желтой – не более 30;
- В оранжевой – не более 20.
Напомним, Карантин Украина ввела с 11 марта. Сначала в нашей стране карантин был общенациональным, а позже ограничительные меры стали адаптивными – их судьбу начали решать местные власти. Карантин смягчали и продляли.
Нашу страну поделили на ряд карантинных зон – зеленую, желтую, оранжевую и красную. В зеленой зоне действуют самые слабые ограничительные меры, а в красной – самые строгие.
Ранее сообщалось, что в зонах карантина количество людей, которые могут участвовать в мероприятиях, рассчитывалось по таким формулам:
- Зеленая зона – один человек на пять квадратных метров;
- Желтая зона – один человек на пять квадратных метров;
- Оранжевая зона – один человек на 10 квадратных метров, однако не более 220 участников.
В красной зоне массовые мероприятия запрещены.