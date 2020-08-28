Кабмин смягчает запрет на въезд иностранцев: для кого откроют границу

В Украину предложили пускать граждан стран из "зеленой" зоны / УНИАН

В Украине пересмотрят постановление о запрете на въезд на территорию Украины для иностранцев.

Об этом идет речь в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.

Отмечается, что правительству будет предложено разрешить въезд в Украину туристам из стран "зеленой зоны", прибывающих с туристической целью.

В то же время агентство совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает соответствующий проект постановления.

Изменения обещают вынести на ближайшее заседание правительства, добавили в ГАРТ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с пятницы, 28 августа, иностранным гражданам запрещен въезд в Украину.

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Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров.

Ограничения будут действовать до 28 сентября.