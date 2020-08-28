Кабмин смягчает запрет на въезд иностранцев: для кого откроют границу

Изменения обещают принять на ближайшем заседании правительства.
В Украине пересмотрят постановление о запрете на въезд на территорию Украины для иностранцев.
Об этом идет речь в сообщении Государственного агентства развития туризма Украины в Facebook.
Отмечается, что правительству будет предложено разрешить въезд в Украину туристам из стран "зеленой зоны", прибывающих с туристической целью.
В то же время агентство совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает соответствующий проект постановления.
Изменения обещают вынести на ближайшее заседание правительства, добавили в ГАРТ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что с пятницы, 28 августа, иностранным гражданам запрещен въезд в Украину.
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Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров.
Ограничения будут действовать до 28 сентября.