Кабмин забрал деньги из программы по борьбе с раком и отдал на дороги

Заседание Кабмина / УНИАН

Украинское правительство приняло решение о передаче 61,55 млн гривен, которые изначально планировалось передать Минздраву в 2020 году на программу по совершенствованию диагностики онкологических заболеваний, Укравтодору на ремонт дорог общего значения в Львовской области.

Об этом сообщается в распоряжении Кабмина от 21 октября нынешнего года. Как следует из документа, в целом по данной бюджетной программе правительство перераспределило 104,752 млн гривен.

Кроме того, 20 млн гривен передали Минобразования на реставрацию главного корпуса университета имени Ивана Франко во Львове, 7,2 млн гривен ‒ на создание Международного центра подготовки пилотов на базе НАУ, 6 млн гривен ‒ на реставрацию корпуса архитектурного ансамбля Братского монастыря в Киеве.

Еще 10 млн гривен Кабмин передал Минэнерго на реализацию инвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей".

Далее ‒ правительство утвердило перераспределение общего бюджета, который был предоставлен Укравтодору.

Из 70 млн гривен, которые были выделены на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн гривен потратят на осовременивание сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн гривен ‒ на развитие дорог в Львовской области.

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