Кабмин забрал деньги из программы по борьбе с раком и отдал на дороги

Правительство во главе с Денисом Шмыгалем перераспределило больше сотни миллионов гривен из бюджета.
Украинское правительство приняло решение о передаче 61,55 млн гривен, которые изначально планировалось передать Минздраву в 2020 году на программу по совершенствованию диагностики онкологических заболеваний, Укравтодору на ремонт дорог общего значения в Львовской области.
Об этом сообщается в распоряжении Кабмина от 21 октября нынешнего года. Как следует из документа, в целом по данной бюджетной программе правительство перераспределило 104,752 млн гривен.
Кроме того, 20 млн гривен передали Минобразования на реставрацию главного корпуса университета имени Ивана Франко во Львове, 7,2 млн гривен ‒ на создание Международного центра подготовки пилотов на базе НАУ, 6 млн гривен ‒ на реставрацию корпуса архитектурного ансамбля Братского монастыря в Киеве.
Еще 10 млн гривен Кабмин передал Минэнерго на реализацию инвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей".
Далее ‒ правительство утвердило перераспределение общего бюджета, который был предоставлен Укравтодору.
Из 70 млн гривен, которые были выделены на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн гривен потратят на осовременивание сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн гривен ‒ на развитие дорог в Львовской области.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Кабмин запустил программу выдачи грантов для культурной отрасли, которая позволяет использовать предоставленный государством 1 млрд гривен. В ее рамках на производство патриотических сериалов будет выделено 100 млн гривен, 590 млн гривен получит Украинский культурный фонд, а 50 млн гривен достанутся Госкино.
- Позднее Минздраву Кабмин выделил почти 3 млрд гривен из COVID-фонда - в том числе на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения и на закупку лекарственного средства Ремдесивир.