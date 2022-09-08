Кадыровцев убрали с фронта: чем сейчас занимаются чеченские "тиктокеры"

Кадыровцев убрали с фронта / скриншот

Российское командование перевело подразделения наемников Кадырова, переброшенных под Кривой Рог, в загранотряды.

В эфире FREEDOM депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил, что до активных контрнаступательных действий ВСУ "кадыровцы" занимались грабежом гражданских в оккупированных селах на юге Украины, пишет УНИАН.

"Самая большая концентрация "кадыровцев" была в Снегиревке Николаевской области и Чернобаевке. И мы все помним, как месяц тому назад буряты и "кадыровцы" перестреляли друг друга. Они (буряты -ред.) чувствовали себя хозяевами в Чернобаевке, фактически контролировали ситуацию, в том числе местных предпринимателей. Когда пришли "кадыровцы", то занялись переделом этого грабежа, тогда и произошла перестрелка", – рассказал депутат.

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Сейчас же РФ использует "кадыровцев" как загранотряды.

"Кадыровцы" – очень слабые воины, воевать они не умеют и не хотят. Единственное, что умеют – карать и убивать своих же. Вот и нашли им применение. Они их сейчас все больше используют в Криворожском направлении, там, где боевой дух оккупантов низкий. Российские военные ищут возможность дезертировать", – добавил Хлань.

Ранее сообщалось, что среди российских оккупантов продолжают происходить различные этнические конфликты. Очередной конфликт случился между кадыровцами и бурятами во временно оккупированном городе Васильевка в Запорожской области. Они начали перестрелку, определяя, "кто главный в городе".

Также ранее сообщалось, что в Херсонской области кадыровцы решили "помочь" украинским защитникам уничтожить оккупантов. Они убивают российских военных, пытающихся бежать с поля боя.

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