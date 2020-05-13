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Как будет работать метро в Киеве после карантина: опубликованы правила

13 мая 2020, 12:34

В вагоны поездов киевского метрополитена будут пускать только 100 человек.

Метро Киева
Метро в Киеве будет работать по новым правилам / Корреспондент

Вопрос открытия метро в Киеве целиком и полностью зависит от ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Однако после окончания противоэпидемиологических мероприятий столичный метрополитен будет работать по новым правилам. Об этом рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, в процессе запуска работы метрополитена столица будет ориентироваться на опыт зарубежных стран. Предполагается, что пассажиров во время поездок в метро обяжут соблюдать дистанцию, носить маски и использовать специальные средства дезинфекции. Кроме того, в вагоны поездов не будут пускать более 100 человек.

"Пассажиры должны соблюдать дистанцию, носить индивидуальные средства защиты во время поездок, а на станциях должна проводиться регулярная дезинфекция. Мы изучаем, как это делалось в других странах, в частности, в Китае. Думаю, это возможно осуществить и в Киеве. Будет сформирован определенный фильтр, а также допуск на станции ограниченного количества пассажиров. Например, не пускать в вагоны больше 100 человек и контролировать отъезд каждого состава со станции. Все это можно осуществить, если правильно организовать работу", – рассказал Рубан изданию Сегодня.

Напоследок подчеркнул, что контролировать соблюдение принятых мер будут сотрудники правоохранительных органов и Муниципальная служба.

Как будет работать метрополитен после окончания карантина

  • строгое соблюдение дистанции в 1,5 метра
  • дезинфекция на станциях метрополитена
  • соблюдение масочного режима
  • в вагоне смогут ехать не больше 100 человек
  • поездки будут контролировать правоохранители и муниципальная охрана

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что метро в Украине заработает до середины лета, однако точную дату глава правительства назвать не решился.

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