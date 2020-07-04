"Отравление кошек и собак": эколог рассказал, как добиться наказания живодеров

В Украине возможно добиться наказания живодеров, нужно обратиться в полицию, поделился эколог / УНИАН

Эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что в Украине возможно добиться наказания живодеров.

В нашей стране сложно, но возможно добиться наказания за жестокое обращение с животными, рассказал эксперт во время чата на Главреде, отвечая на вопрос, имеют ли право жильцы дома подать в суд на других жильцов, которые травят бездомных кошек и собак.

По его словам, лучше всего подать заявление в полицию, чтобы было начато уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса – жестокое обращение с животными.

"…Раньше было нереально добиться наказания за жестокое обращение с животными, а сейчас это сложно, но уже возможно. Мы, экологи и зоозащитники, потихоньку меняем законодательство", – сказал собеседник.

Напомним, в июне 2017 года Верховная Рада одобрила законопроект №5119-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным). Законом за жестокое обращение с животными введена уголовная ответственность, злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.