Как подтвердить стаж, если потерял трудовую: в Пенсионном фонде ответили

Трудовая книжка / УНИАН

В Украине информация о трудовом стаже, который граждане страны приобрели после 1 января 2004 года, уже есть в Пенсионном фонде в электронном виде. Но стаж, полученный в более ранние годы, можно подтвердить лишь в бумажных трудовых книжках. Об этом сообщили представители ПФУ. разъяснили, что делать человеку, потерявшему бумажный носитель информации о полученном стаже.

При отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой отсутствуют необходимые записи, для подтверждения стажа принимаются:

справки с предприятия (правопреемника), архивных учреждений с обязательной ссылкой на первичные документы;

выписки из приказов;

лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;

данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц;

трудовые договоры и соглашения;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

"В случае, когда документы о трудовой деятельности не сохранилось, стаж можно подтвердить на основании показаний не менее 2-х свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе на одном предприятии и имеют документы о своей работе за период, по которому они свидетельствуют", — рассказали в Пенсионном фонде.

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Напомним, ранее, в июне 2020 года, правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона,который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.

Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.

За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.

В пятницу, 5 февраля 2021 года , парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.

Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)