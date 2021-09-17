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Как развить критическое мышление - ценные советы психолога

17 сентября 2021, 04:44
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Быть не таким, как все - это социальный страх. Однако важно от него избавиться.

Важно мыслить критически / pixabay.com

Критическое мышление - новое, однако очень популярное качество, которое с недавних пор упорно требуют работодатели. Люди должны уметь подвергать факты сомнению. Но исследователи утверждают, что это не простой навык, который к тому же очень трудно развить. Особенно не повезло тут тем, кого с детства учили не отличаться от других.

О том, как научиться мыслить критично, говорится в сюжете ТСН в рамках спецпроекта "Мозговой штурм".

"В мире нет двух одинаковых по структуре мозгов. Что это значит? Что процесс мышления у каждого разный. Вкусы разные. Критическое мышление - это как раз о том, что я оставляю за собой право быть несогласным", - говорит психолог и сравнивает критическое мышление со спортом, а точнее - спортсменом, который вышел на забег с препятствиями.

"Надо перепрыгнуть собственные сомнения,поставить правильные вопросы, найти связь между людьми и явлениями, обосновать решение доказательствами. Если спортсмен справится, "хакнуть" ваш мозг манипуляциями будет невозможно", - добавляют эксперты.

По их словам, огромное влияние имеет мнение окружающих. Так как быть не таким, как все - это социальный страх.

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"Думать не так как другие - это гениально и фантастически", - заключили психологи и посоветовали учить этому детей. Только таким образом из них смогут вырасти уверенные взрослые.

Также есть некий лайфхак, который покажет вам насколько вы критично мыслите и нуждаетесь ли в том, чтобы поучиться этому навыку.

Если вы миллион раз переспрашиваете других, как вам поступить в той или иной ситуации,вам становится дискомфортно или даже физически плохо, когда у всех спрашивают ваше мнение. Все это означает, что на вас легко повлиять в разные моменты. Поэтому есть необходимость в работе над собой.

Напомним, доктор и известный телеведущий Евгений Комаровский предупредил родителей о новой опасной детской игре. Речь идет о сниффинге, который может стать летальным ребенка.

По словам Комаровского, сниффинг - это современная форма токсикомании, распространенная среди детей, когда они нюхают газ из зажигалок или баллонов для их заправки.

viber
психолог
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