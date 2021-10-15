Как с иголки: в Украине появилось совершенно "новое село"

Новое село уже в Украине / ОП

На Луганщине в рамках эксперимента создали "новое село". Населенный пункт Шульгинка стал пилотным в программе по развитию населенных пунктов.

Об этом в пятницу, 15 октября, говорится в сюжете ТСН.

Деревню попросту не узнать. Теперь там есть сквер, детская площадка, библиотека, образовательный центр и даже кинотеатр. Причем, все это - в современных и комфортабельных зданиях, в которые может попасть каждый желающий.

Из инфраструктуры в Шульгинке есть почта, магазины, современное отделение полиции и Центр предоставления административных услуг. Все это соорудили за счет спонсоров и международной поддержки.

Для обеспечения электроэнергией социальных учреждений установлены солнечные батареи и лавочки с функцией подзарядки гаджетов.

Реклама

Между тем, в Офисе президента заинтриговали, что такого рода объекты появятся во множестве других регионов Украины.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, их будет больше тысячи. В частности, в 11 сельских общинах Луганской области, 21 общине Донецкой области, 38 - в Херсонской области, то есть в общинах, расположенных вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным Крымом, а потом - и по всей Украине.

"Украинские села должны быть комфортными. Только так можно удержать в них население", - сказал глава государства, который лично приехал на осмотр украинского села 21 века.

Напомним, жители села Верхняя Сыроватка в Сумской области придумали оригинальный заработок для развития местной музейной комнаты. Они начали продавать необычные сувениры - воздух родины. В консервных банках закатан воздух села.